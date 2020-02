Una famiglia, tre genocidi: al Capitol proiezione di “Vera, mai più silenzio”

“Nella sua vita si sono incrociati tre genocidi, come possiamo non raccontare la sua storia?” si chiede la giovane regista argentina Manuela Irianni che ha firmato il docufilm “Vera, mai più silenzio”, in proiezione martedì 11 febbraio alle 21 al cinema Capitol di Bergamo.

Con questa iniziativa, CGIL Ufficio Migranti e Toolbox CGIL invitano il pubblico ad ascoltare la testimonianza di Vera Vigevani Jarach, ebrea italiana residente in Argentina, la cui famiglia è stata direttamente colpita da diversi episodi della storia più buia del Novecento. Il nonno materno fu deportato e morì ad Auschwitz mentre la figlia venne sequestrata, torturata e uccisa nell’Argentina della dittatura di Videla.

Dopo la proiezione (a ingresso libero) si terrà un dibattito con la regista Manuela Irianni, moderato dalla professoressa Benedetta Calandra, docente di Storia contemporanea e Storia dei paesi dell’America Latina dell’Università degli Studi di Bergamo.

“Vera ricorda, durante la sua prima infanzia, i racconti della mamma che descrivono il genocidio del popolo armeno” spiega la regista argentina. “Alcuni anni dopo Mussolini promulgò le leggi razziali e Vera venne espulsa dalla scuola che stava frequentando a Milano perché ebrea. Quello stesso anno dovette scappare in Argentina con la sua famiglia mentre il nonno rimase in Italia e fu deportato ad Auschwitz. Vera, a metà degli anni sessanta, subì il rapimento e l’omicidio della figlia Franca, da parte della dittatura civile-militare argentina. Nella sua vita si incrociano tre genocidi, come possiamo non raccontare la sua storia? E non collegarla alle migliaia di persone che diventano migranti forzati e vivono la perdita dei propri figli e figlie? Vera dice sempre: Basta con il silenzio! Il documentario vuole essere in linea con questo pensiero. Per rompere il silenzio, qualcuno deve parlare e per una persona che parla un’altra deve ascoltare. Ascoltare è urgente!”.