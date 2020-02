Sfregiato il murale dedicato a Rita Levi Montalcini: “Gesto indegno”

Vandali in azione ad Alzano Lombardo, dove nella notte tra sabato e domenica ignoti hanno disegnato una vistosa croce blu sul murale dedicato a Rita Levi Montalcini, davanti alle scuole medie intitolate alla scienziata e premio Nobel.

Il sindaco Camillo Bertocchi fa sapere che la Polizia Locale visionerà le immagini di videosorveglianza per cercare di individuare i responsabili. L’ipotesi (“senza per questo sminuire il gesto riprovevole”, precisa il primo cittadino) è che si sia trattato di una ‘ragazzata’, non di un’azione mirata. “Altri imbrattamenti simili – spiega – sono apparsi la stessa notte sulle facciate di altre proprietà pubbliche e private del paese”. Per questo ritiene il gesto privo di “significati particolari che vadano oltre la grande stupidità dell’autore”.

A diffondere l’immagine in Rete è stato il Comitato Genitori dell’istituto: “Volevamo ringraziare l’autore o gli autori dell’indegno sfregio al murale situato all’esterno della scuola. Sarà un’occasione per ricordare ai nostri figli chi era Rita Levi Montalcini, che cosa ha fatto e soprattutto, da ebrea, che cosa ha dovuto subire”.

Già nel luglio 2018 l’opera venne presa di mira, sporcata con della vernice gialla. Il danno fu di lieve entità, tant’è che l’artista bergamasco Wiz Art (autore del murale) lo rimosse con qualche colpo di bomboletta spray.