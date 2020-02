“Pechino Express” o “La signora dello zoo di Varsavia”? La tv dell’11 febbraio

Per la prima serata in tv, martedì 11 febbraio su RaiDue alle 21.20 andrà in onda la prima delle dieci puntate dell’ottava edizione di “Pechino express – Le stagioni dell’Oriente”.

Questa edizione, condotta da Costantino Della Gherardesca, vede i concorrenti percorrere le vie dell’Asia, attraverso la Thailandia e Cina, con arrivo in Corea del Sud, a Seul.

Sono in gara: le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), le Figlie d’Arte (Asia Argento e Vera Gemma), i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi), i Guaglioni (Gennaro Lillio e Luciano Punzo), gli Inseparabili (Valerio e Fabrizio Salvatori), Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay), Padre e Figlia (Marco Berry e Ludovica Marchisio), i Palermitani (il duo comico I Soldi Spicci), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello), i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi).

RaiUno per il ciclo “Purchè finisca bene” alle 21.25 verrà trasmesso il film “Mai scherzare con le stelle!”, con Alessandro Roja e Pilar Fogliati.

Ines è una giovane netturbina con la passione per gli oroscopi e una spiccata propensione a dire bugie. Alfredo, invece, è un ricercatore d’ingegneria che sta mettendo a punto un robot in grado di capire i desideri umani. A farli incontrare è un tubo rotto a casa di Ines che sgocciola dal soffitto di Alfredo. Fra i due è da subito guerra aperta, ma l’arrivo inaspettato dei genitori costringe Ines a rifugiarsi proprio a casa dell’odiato ingegnere. Per non rivelare ai genitori di fare la spazzina, lei gli lascia credere che Alfredo sia il suo fidanzato. I due vicini però sono diversissimi – ordinato lui, confusionaria lei – e come se non bastasse la razionalità scientifica di Alfredo fa scintille con la fiducia cieca nelle “stelle” di Ines. Col tempo però, qualcosa cambierà.

Su Canale5 alle 21.20 verrà proposto il film “La signora dello zoo di Varsavia”, con Jessica Chastain.

A causa dell’invasione nazista della Polonia e della conseguente devastazione dello zoo di Varsavia, il direttore dello zoo Jan Zabinski e la moglie Antonina sono costretti a sottomettersi al nuovo responsabile nominato dal Reich. Non appena i nazisti iniziano a deportare gli ebrei verso i campi di concentramento, Jan e Antonina rischiano il tutto per tutto per nascondere il maggior numero di future vittime nel loro zoo. Contro ogni previsione, Antonina e gli ebrei protetti riescono a creare un particolare rapporto di fiducia che porterà a tracciare uno straziante piano di fuga.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 “#cartabianca”, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.25 “Fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì”, condotto da Giovanni Floris.

Su Italia1 alle 21.25 l’appuntamento è con “La pupa e il secchione e viceversa”, condotto da Paolo Ruffini e Francesca Cipriani.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 “L’angelo del crimine”, con Lorenzo Ferro; su Rai5 alle 21.15 “Mustang”, con Gunes Sensoy; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Heartbreakers – Vizio di famiglia”; su Iris alle 21 “Sfida nella valle dei Comanche”; e su Italia2 alle 21.20 “The Twilight saga: Breaking Dawn (part 2), con Kristen Stewart.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Drop Dead Diva”, con Margaret Cho, Jackson Hurst e Josh Stamberg. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Questa è la mia casa”, “Le follie di mia madre”, “Popstar assassine” e “Una figlia ritrovata”. Nel primo, Parker e Kim cominciano a frequentarsi anche al di fuori dell’ufficio. Nel secondo, mentre Jane deve difendere sua madre in tribunale, le cose tra Parker e Kim si fanno sempre più serie. Intanto Grayson è immerso in un caso che riguarda una truffa. Nel terzo, Jane aiuta Grayson a difendere una cantante. Nel quarto, Hank riceve un invito da Jane per una cena.

Da segnalare, infine, su La5 alle 21.10 “Grande fratello vip”, condotto da Alfonso Signorini; su Mediaset Extra dalle 9 “Grande fratello vip – Live”; e su Real Time alle 21.10 il reality “Primo appuntamento”.