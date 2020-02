Francesca e Ss42, dalla Provincia 800mila euro per rifare parte del manto stradale

La situazione sulla Francesca e sulla Statale 42 sta diventando sempre più critica. Per questo dalla Provincia di Bergamo sono in arrivo 800mila euro per rattoppare le numerose buche che ogni giorno mettono a repentaglio gomme e cerchioni dei tanti automobilisti che transitano in quelle due strade, tra le più trafficate della Bassa.

Lo ha annunciato lunedì 10 febbraio il presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli, rispondendo a un’interrogazione consiliare del gruppo dei Civici popolari in merito proprio alla situazione lungo i due importanti assi viari che attraversano la pianura rispettivamente da ovest a est e da nord a sud.

Inoltre, la rotatoria tra Francesca a SS42 a Verdellino verrà dotata di illuminazione a led.

La somma per l’importante intervento è già stata approvata e stanziata, mentre a novembre si sono svolti i bandi per l’assegnazione dei lavori che, se il piano verrà rispettato, partiranno a marzo. Saranno eseguiti dalla Milesi di Gorlago.

Tra meno di un mese, dunque, prenderanno il via i lavori di risanamento delle pavimentazioni stradali: si tratterà del rifacimento vero e proprio dello strato bituminoso completo.

Nel dettaglio i tratti interessati saranno:

SS42

Stezzano: 400 metri da km 16+400 al 16+800;

Variante di Stezzano: 500 metri da km 1+800 al 2+300.

Francesca

Spirano: 400 metri dal km 8+300 a 8+700;

Verdello: 400 metri da km 5+600 a 6+00;

Ciserano: km 4+500 (intervento inserito nello studio di fattibilità per il Piano degli asfalti 2020).

La situazione sulle due strade negli ultimi mesi è diventata molto pericolosa, tanto pericolosa da far scattare il limite di velocità a 50 km/h nel tratto tra Urgnano e Verdello.