Guida senza patente, revisione e assicurazione: beccato dal nuovo sistema di telecamere

Rocambolesco inseguimento lungo le strade di Sarnico. A darne notizia è il sindaco Giorgio Bertazzoli, complimentandosi con la Polizia Locale per avere fermato un uomo alla guida senza patente, assicurazione e revisione. Il soggetto, portato in caserma per accertamenti, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

“L’auto – spiega Bertazzoli – è stata segnalata dal nostro nuovo varco di videosorveglianza. In funzione da pochi giorni, ci ha già messo in condizione di fermare diverse auto senza assicurazione e revisione”.

Il sistema di telecamere segnala in presa diretta alle forze dell’ordine la presenza di auto non in regola. “Abbiamo già elevato oltre diecimila euro di sanzioni in due giorni”, con i varchi attivi soltanto poche ore, conclude Bertazzoli: “Sono risorse che impiegheremo nel potenziare ulteriormente il nostro servizio di Polizia Locale”.