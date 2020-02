Zanetti dal gran carattere: 3-1 contro Casalmaggiore

Un crescendo entusiasmante.Una vittoria targata Zanetti piena di carattere che ha acceso ancora una volta il Pala Agnelli di Bergamo e visto entrare in corsa le pedine che hanno ribaltato le sorti del match.

Il sestetto della Zanetti non ha sorprese: Mirkovic in regia opposta a Smarzek, Melandri e Olivotto al centro, Loda e Mitchem in banda e il libero Sirressi. Casalmaggiore schiera le centrali ed ex di turno Stufi e Popovic, la palleggiatrice Antonijevic, l’opposto Cuttino, il libero Spirito e le schiacciatrici Bosetti e Carcaces. Le rivoluzioni arriveranno in corsa.

L’avvio è della Pomì, che si porta sull’uno a zero spinta dalle centrali e dagli attacchi di Carcaces. Fenoglio gioca la carta Van Ryk per Smarzek, ma sono i troppi errori rossoblù (10) a decidere il parziale.

Dopo un inizio in equilibrio, Casalmaggiore prova l’allungo anche nel secondo set. Ecco allora di nuovo in campo Van Ryk insieme a Samara per Smarzek e Mitchem. Il 17-17 in rimonta scalda la sfida e apre la fase punto a punto con sorpasso nel turno di battuta di Van Ryk e con Melandri a muro: 21-19. Casalmaggiore riaggancia, la Zanetti non si arrende e Loda (7 punti nel set) va a chiudere: 28-26.

Casalmaggiore riparte di nuovo portandosi avanti. Sotto 8-13, Prandi entra per Mirkovic e l’aggancio arriva al 20-20. Van Ryk (6 punti) e Loda (5) tengono acceso il match insieme a Samara (3 punti e 85% di ricezioni positive), agganciano, sorpassano e vanno a chiudere 25-23. È 2-1 Zanetti.

Le rossobù cavalcano l’entusiasmo del Pala Agnelli e non si fermano più: vanno a chiudere con un ace di Loda che vale il tre a uno e i tre punti.

Ad aprire lo spettacolo della domenica è stata una prima assoluta al Pala Agnelli di Bergamo: un match esibizione degli atleti della Scuola Pallavolo Bergamo iscritti al corso riservato a ragazzi con sindrome di down e con disabilità intellettiva.

Il campo di gioco è stato teatro dell’esibizione degli atleti del corso affiliato a Special Olympics Italia: l’attività, iniziata solo qualche anno fa con tanto entusiasmo ma in forma sperimentale, è poi cresciuta talmente in qualità, grazie anche al lavoro delle insegnanti Mariella Stabilino e Valentina Nava, che il gruppo si è affiliato a Special Olympics ed è entrato ufficialmente a far parte del Team Lombardia.

Dodici gli atleti, dai 13 ai 24 anni, con i riflettori puntati su di loro e il pubblico del Pala Agnelli a fare il tifo: Alessandro Comini, Andrea Tassetti, Arianna Bellezza, Andrea Tomasoni, Martina Eligio, Francesca Moscheni, Giulia Santangeletta, Simone Ghilardi, Elisabetta Pirlea, Francesco Comotti, Laura Perico e Rebecca Brivio, guidati dallo Staff Tecnico composto da Mariella Stabilino, Valentina Nava, Giulia Cagnoli e Federica Fontana.

Come da regolamento dell’Associazione (riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale), la gara si è svolta con la presenza in campo di 3 atleti più 3 partner per squadra. E per l’occasione, sono state le atlete della squadra Under 16 del Settore Giovanile del Volley Bergamo a fare da partner.

Sara Loda commenta così il match contro Pomì: “È stato un lavoro di pazienza, di corretto posizionamento del muro e della difesa e piano piano siamo risalite e siamo andate a vincere. Ora? Noi vogliamo vincerle tutte, quindi ci proviamo anche mercoledì”.

Zanetti Bergamo-È Più Pomì Casalmaggiore 3-1 (18-25, 28-26, 25-23, 25-21)

Zanetti Bergamo: Smarzek 2, Imperiali n.e., Olivotto 8, Van Ryk 17, Sirressi (L), Prandi, Samara 8, Melandri 7, Mirkovic 4, Civitico, Loda 19, Mitchem 5. Allenatore: Fenoglio

È Più Pomì Casalmaggiore: Popovic 10, Stufi 11, Camera n.e., Vukasovic, Spirito (L), Fiesoli n.e., Maggipinto n.e., Bosetti 13, Scuka, Carcaces 11, Veglia n.e., Antonijevic 2, Cuttino 18. Allenatore: Gaspari

Arbitri: Massimiliano Giardini e Armando Simbari

Note

Durata set: 24’, 28’, 29’, 26’

Spettatori: 1.210

Incasso: € 9.831

Battute Vincenti: Bergamo 4, Casalmaggiore 2

Battute Sbagliate: Bergamo 14, Casalmaggiore 10

Muri: Bergamo 10, Casalmaggiore 11

Errori: Bergamo 29, Casalmaggiore 23