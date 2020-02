Ubriachi al volante: tre patenti ritirate dai carabinieri nel weekend

Denuncia e immediato ritiro della patente: è il provvedimento preso dai carabinieri della compagnia di Clusone nel weekend appena trascorso nei confronti di tre persone, trovate al volante in stato di ebbrezza.

Nel corso di un servizio mirato per il contrasto dell’abuso di sostanze alcoliche, i militari dell’Arma hanno controllato sessantuno veicoli e identificato settantacinque persone.

Durante i controlli sono state comminate otto contravvenzioni al codice della strada con contestuale decurtazione di 46 punti dalle patenti.

I casi più gravi hanno riguardato un 50enne, un 23enne e un 68enne, sorpresi con un tasso alcolemico oltre il limite consentito: per loro, oltre al ritiro della patente, è anche scattata la denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza.