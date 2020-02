Ubi Banca, “struttura solida” e stacca un dividendo di 13 centesimi

Il Consiglio di Amministrazione di Unione di Banche Italiane Spa ha approvato i risultati d’esercizio e consolidati relativi al 2019, inclusivi della proposta di distribuzione di un dividendo unitario di 0,13 euro alle 1.135.033.346 azioni ordinarie in circolazione (al netto delle azioni proprie riacquistate), pari a un monte dividendi di massimi 147,6 milioni di euro, che verranno presentati per approvazione all’Assemblea dei Soci che si terrà in unica convocazione l’8 aprile 2020.

Il dividendo, se deliberato dall’Assemblea nella misura proposta, sarà messo in pagamento con data di stacco, record date e data di pagamento rispettivamente il 18, 19 e 20 maggio 2020.

Nel 2019 la Banca ha registrato un positivo andamento dei proventi che, insieme alla conferma della capacità di controllo dei costi operativi, ha permesso di incrementare del 18,5% il risultato lordo della gestione operativa nonostante il contesto sfavorevole.

L’utile prima delle imposte è salito del 10,7% a oltre 506 milioni, pur incorporando un costo del credito coerente con la riduzione al 7,8% dal 10,4% del 2018 del ratio di crediti deteriorati lordi (senza peraltro aver ceduto la piattaforma crediti che mantiene livelli di recupero ai massimi del Sistema Italia).

Al contempo la Banca ha saputo consolidare la propria posizione patrimoniale, incrementando il CET1 ratio al 12,3%, confermando la forte posizione di liquidità e conseguendo con ampio anticipo i livelli attesi di MREL.

La solidità patrimoniale e la crescita dei risultati economici hanno consentito al Consiglio di proporre un dividendo di 0,13 euro per azione (+8,3% rispetto al 2018), con un rendimento del 4,4% sul prezzo di chiusura del titolo al 7 febbraio scorso.

I dati patrimoniali

1) Scendono i crediti deteriorati, sale il capitale e cresce il dividendo

– Scendono i crediti deteriorati lordi di un terzo circa (-29,6%) rispetto al 31.12.2018 e del 17,7% rispetto a settembre 2019

– Crediti deteriorati lordi pari al 7,8% del totale crediti lordi verso la clientela (9,34% a settembre 2019 e 10,42% a fine 2018).

È all’esame un’ulteriore cessione di un portafoglio di circa 800 milioni lordi di sofferenze SME, il cui costo è già in parte significativa assorbito nelle rettifiche su crediti dell’ultimo trimestre. Includendo tale operazione i crediti deteriorati lordi pro-forma si attesterebbero al 6,9%1 del totale crediti lordi.

3) Cresce la raccolta totale a 197 miliardi (+5,1% vs 2018)

– Raccolta diretta a 95,5 miliardi (+3,1%)

– Raccolta indiretta a 101,5 miliardi (+7,1%)

Risparmio gestito a 45,8 miliardi (+10,2%)

Prodotti assicurativi a 27,3 miliardi (+10,4%)

Risparmio amministrato a 28,4 miliardi (stabile vs 2018)

Rimangono stabili gli impieghi in bonis a 80,4 miliardi rispetto a settembre 2019

I dati economici

Esercizio 2019 verso l’Esercizio 2018

Utile al netto delle poste non ricorrenti a 352,9 milioni, +16,7% rispetto ai 302,4 del 2018.

Cresce il risultato lordo della gestione operativa a 1.269,4 milioni, +18,5% o +198,3 milioni rispetto al 2018.

Salgono i proventi operativi a 3.637.9 milioni, +3,4% o +118,6 milioni rispetto al 2018.

– Salgono i ricavi “core” dello 0,5%. La forte evoluzione delle commissioni nette a 1.661,8 milioni (+5,2% o +82,7 milioni) ha consentito di più che compensare la flessione del margine d’interesse a 1.725,1 milioni (-3,6% o -65,1 milioni).

Scendono gli oneri operativi a 2.368,5 milioni (-3,3% o -79,7 milioni rispetto al 2018), nonostante un importante incremento nella spesa collegata a investimenti IT (+78% gli oneri relativi a innovazione e sviluppo del business).