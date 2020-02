Sport e sicurezza: evento con Bergonzi e Crugnola, vincitori del Rally di Monza

Il 9 dicembre 2019 il rally di Monza è stato vinto da Andrea Crugnola con Marco Bergonzi nel ruolo di navigatore. Era giusto che il paese di cui Marco era originario dedicasse il giusto spazio a questo sportivo.

Da queste cose Umberto Locatelli, amministratore della pagina Facebook Sei di Almenno San Salvatore se… è partito per organizzare una serata-evento in cui, oltre all’aspetto sportivo verrà anche dato spazio alla sicurezza sulle strade, richiesta proprio dagli stessi sportivi.

Chi parteciperà?

Il vice-campione italiano di rally Andrea Crugnola

Marco Bergonzi pilota a sua volta e navigatore

I rappresentanti locali della sicurezza

L’auto ufficiale da gara.

L’evento è in porgramma venerdì 21 febbraio 2020 tra le 17 e le 19 nella palestra comunale di Almenno San Salvatore in via Papa Giovanni XXIII

L’iniziativa si articolerà in due parti: la prima con un botta e risposta tra gli intervenuti (si spera tanti ragazzi) e i campioni dello sport e della sicurezza; la seconda con l’auto ufficiale e con un Nutella party offerto dal Comune col sindaco Michele Sarchielli.

Organizza: il Comune di Almenno San Salvatore, la Polisportiva Comunale Almennese, il gruppo Facebook Sei di Almenno san Salvatore se…