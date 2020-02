Randagismo: fenomeno spiacevole che possiamo contrastare

“Nella cantina di un palazzone

Tutti i gattini senza padrone

Organizzarono una riunione

Per precisare la situazione

Quarantaquattro gatti

In fila per sei col resto di due

Si unirono compatti

In fila per sei col resto di due

Coi baffi allineati

In fila per sei col resto di due

Le code attorcigliate

In fila per sei col resto di due

Sei per sette quarantadue

Più due quarantaquattro”

Questa vecchia canzoncina conosciuta da tutti, mi serve per introdurvi l’argomento di oggi: il randagismo.

Per randagismo si intende la condizione in cui un animale vaga senza padrone, da solo o in branco; è un fenomeno purtroppo in crescita ed interessa principalmente il mondo felino.

A Gandino, un piccolo paesino di montagna, esiste una via chiamata “la via dei gatti” dove tantissimi cuccioli vengono lasciati, o meglio dire abbandonati. Si sa, i gatti sono spiriti liberi, spesso escono dai confini casalinghi e, soprattutto per le gatte, è sempre più facile restare incinte portando a casa una (s)piacevole sorpresa per i propri padroni. In molti non sono in grado di gestire la situazione e non curandosi delle conseguenze scelgono la strada dell’abbandono.

In Italia sono stimati circa 2 milioni di randagi; un numero a dir poco imbarazzante considerando le svariate possibilità che una persona ha per evitare di far crescere tale numero. Forse la gente non sa che, secondo l’art. 727 del Codice Penale, l’abbandono è punibile con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1000 a 10.000 euro.

Una delle soluzioni più semplici è quella di far sterilizzare il proprio animale per evitare qualsiasi tipo di inconveniente; ma soprattutto evitate di comprare degli animali spinti solo da un impulso emotivo. Bisogna che l’adozione sia una scelta responsabile, ma soprattutto, bisogna tenere in considerazione tutte le possibili eventualità; sia che siano positive, sia che siano negative.

Una delle soluzioni invece forse più complicate è quella di impegnarsi a far rispettare le leggi relative a questo argomento. Non è facile denunciare chi abbandona, a volte è più semplice fare finta di nulla, ma se ognuno di noi nel suo piccolo facesse qualcosa di concreto per cambiare le cose, la realtà sarebbe sicuramente diversa.

E ricordate che ovunque, magari legata ad un palo ai lati della strada, ci sarà sempre un’anima che ha bisogno di voi. I canili e i gattili esplodono a causa del numero di ospiti che devono aiutare e fidatevi che non è facile. Ogni animale ha le proprie necessità e le spese che un canile deve affrontare sono molto corpose.

NON ABBANDONATE. Tutelate i vostri animali che vi donano il loro cuore senza chiedere nulla in cambio.