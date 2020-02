Francesco Sudati ci accompagna a scoprire come sarà il tempo nella nuova settimana con il bollettino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Un ciclone d’Islanda particolarmente vivace sul Nord Europa convoglia forti correnti oceaniche su gran parte del vecchio continente, lambendo anche il Nord Italia tra lunedì 10 febbraio e martedì. Al suo seguito l’espansione verso levante dell’anticiclone delle Azzorre favorirà un deciso rialzo della pressione con maggiore stabilità atmosferica.

Lunedì 10 febbraio 2020

Tempo Previsto: Fino al primo mattino cieli coperti ovunque con sporadiche deboli precipitazioni, nevose oltre 1200/1400 metri. Nel corso della mattinata rapida diminuzione della nuvolosità a partire da ovest, con cieli poco nuvolosi o sereni nel corso del pomeriggio-sera. Solamente sulle Alpi insisterà per tutta la giornata un cielo tra il nuvoloso e il molto nuvoloso, con brevi episodi di deboli nevicate, specialmente tra alta Val Chiavenna, zona retica, livignasco e gruppo dell’Ortles-Cevedale. Attenzione in alta quota fenomeni di blizzard per neve sollevata dal vento.

Temperature: Minime in aumento con valori tra 3/6 °C; massime in lieve aumento tra 11/13 °C.

Martedì 11 febbraio 2020

Tempo Previsto: Sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione; solamente sulle zone alpine prossime al confine (alta Valchiavenna, Alpi Retiche, Livignasco e gruppo dell’Ortles-Cevedale) insisteranno passaggi nuvolosi talora compatti associati a deboli nevicate (oltre 1500 metri) e scaccianeve. Possibile favonio su bassa Valchiavenna e fondovalle valtellinese, in estensione dalla serata a gran parte della zona occidentale della regione.

Temperature: Minime in lieve calo tra +1/+4 °C; massime in aumento tra 14/17 °C.

Mercoledì 12 febbraio 2020

Tempo Previsto: Sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, ad esclusione delle zone alpine prossime al confine ove insisteranno passaggi nuvolosi talora compatti, ma senza fenomeni associati. Possibile debole favonio sulla zona occidentale della regione.

Temperature: Minime in lieve calo tra -1/+2 °C; massime in lieve calo tra 12/15 °C.