Montenegrone, manutenzione degli impianti in galleria: chiude per una notte

La galleria Montenegrone resterà chiusa al traffico per una notte in modo da consentire le operazioni di manutenzione degli impianti. A stabilirlo è il settore viabilità della Provincia di Bergamo tramite un’ordinanza.

La chiusura al traffico è prevista per le 21 di lunedì 10 febbraio: nelle ore notturne saranno così svolti lavori di manutenzione degli impianti di video sorveglianza ed elettrici. La riapertura è fissata per le 5 del mattino successivo, ovvero martedì 11 febbraio.

La ex provinciale 671 della Valle Seriana sarà chiusa al traffico a partire dallo svincolo di Pedrengo-Torre de’ Roveri fino alla svincolo di Nembro. I veicoli in transito in quelle ore verranno deviati in direzione nord allo svincolo di Pedrengo-Torre de’ Roveri lungo le strade provinciali 69, 70 e 65, mentre in direzione sud allo svincolo di Nembro.