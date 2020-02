“L’amica geniale” o “Eden – Un pianeta da salvare”? La tv del 10 febbraio

Per la prima serata in tv, lunedì 10 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la prima delle quattro puntate della fiction “L’amica geniale – Storia del nuovo cognome”, con Margherita Mazzucco, Gaia Girace, Christian Giroso e Giovanni Amura.

Verranno proposti due episodi intitolati “Il nuovo cognome” e “Il corpo”. Nel primo, Lila (Gaia Girace) è in viaggio di nozze ad Amalfi. Elena (Margherita Mazzucco), intanto, vive un periodo confuso che finisce per condizionare negativamente lo studio e anche la sua relazione con Antonio. Quando l’amica Lila torna con dei vistosi lividi, Elena capisce subito che il responsabile è Stefano (Giovanni Amura). Nel secondo, quando Antonio scopre che Elena ha chiesto aiuto ai Solara per fargli saltare il servizio militare, ne è talmente umiliato che il loro rapporto si incrina definitivamente. Lila, nel frattempo, non intende cedere alle prepotenze del marito e con coraggio continua a ribellarsi.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà il “Grande fratello vip”, condotto da Alfonso Signorini. Michele Cucuzza, Fabio Testi, Adriana Volpe, Barbara Alberti: sono questi i nomi al televoto questa settimana. Chi uscirà dalla casa del Grande Fratello Vip? C’è tempo fino a lunedì 10 febbraio per votare e decidere chi salvare dei quattro.

Adriana e Barbara sono reduci da una litigata, Michele ha vissuto una finta eliminazione nella scorsa puntata, Fabio appare tranquillo. Ma quali sorprese riserverà loro il Grande Fratello in puntata?

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “9-1-1”, con Peter Krause e Angela Bassett. Andranno in onda tre episodi intitolati “Lotta o muori”, “A pezzi” e “Ocean’s 9-1-1”. Nel primo, Athena e Bobby devono intervenire per salvare Maddie, che è stata rapita da Doug. Chimney, intanto, viene operato d’urgenza. Nel secondo, un’improvvisa interruzione dell’elettricità mette fuori uso il centralino delle emergenze, causando disagi e ritardi. Nel terzo, si teme una contaminazione da gas nervino.

RaiTre alle 21.20 trasmetterà “PresaDiretta”, il programma di inchieste condotto da Riccardo Iacona. La puntata di stasera sarà intitolata “Tutti spiati” e approfondirà le tracce che vengono lasciate dagli utenti quando utilizzano internet. Una nota Rai anticipa: “Noi navighiamo su internet, usiamo cellulari, auto, elettrodomestici intelligenti e lasciamo delle tracce. Ogni dispositivo digitale può raccogliere informazioni su di noi, sulle nostre abitudini, sui nostri gusti, sulle letture e i viaggi, le amicizie, fino all’orientamento religioso o politico. Si forma così la nostra identità digitale e con questa si possono prevedere i nostri comportamenti o addirittura influenzarli, dagli acquisti fino alle scelte politiche. Il mercato dei dati è diventato un asset strategico, un business da miliardi di dollari l’anno. Il mercato ormai siamo noi. Un affascinante viaggio di PresaDiretta nel mondo dei dati personali, che 24 ore su 24 vengono raccolti, conservati, archiviati, venduti e comprati. Per farne cosa? A PresaDiretta esperimenti digitali unici e interviste esclusive. Lo scandalo di Cambridge Analytica raccontato da Brittany Kaiser, la talpa che ha denunciato come milioni e milioni di informazioni personali siano state utilizzate per propaganda elettorale negli Stati Uniti e non solo. Shoshana Zuboff, autrice di un libro che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo, che spiega perché è così importante difendersi e tutelare la propria privacy digitale. E poi il mondo dei partiti politici, che hanno scoperto l’importanza dei dati personali raccolti tra elettori, simpatizzanti e semplici cittadini. Che fare allora, come proteggere i nostri dati e le nostre vite?”.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 dove alle 21.25 ci sarà “Quarta repubblica”, il talk-show condotto da Nicola Porro.

Su La7 alle 21.15 “Eden – Un pianeta da salvare”, condotto da Licia Colò.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “XXX – Il ritorno di Xander Cage”, con Vin Diesel; su Rai4 alle 21.10 “Summer of ’84”, con Graham Verchere; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Accada quel che accada”, con August Diehl; su La5 alle 21.10 “Rosamunde Pilcher: Tango argentino”; su Iris alle 21 “L’uomo dei sogni”, con Kevin Costner; e su Italia2 alle 21.20 “The Twilight saga Breaking dawn (Part 1), con Kristen Stewart.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Punto di svolta”. Multiplo, contradditorio, vasto come l’universo: questo è Fernando Pessoa. Un poeta la cui grandezza consiste proprio nel non bastarsi, nel capire che nessuna voce, nessuno stile, nessuna poetica può esaurire la molteplicità dell’animo umano.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine ange gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda due episodi intitolati “Il segreto dei templari” e “Paris Broadway”. Nel primo, Joséphine deve fare un lungo viaggio indietro nel tempo, fino al Medioevo, per occuparsi di Eleonore, una giovane donna che sembra essere all’origine di una maledizione che ha pesato su tutta la sua discendenza. Nel secondo, Joséphine ha il compito di prendersi cura di Olympe, un’attrice che non riesce a superare la paura del palcoscenico.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra dalle 9 “Grande fratello vip – Live”; e su Real Time alle 21.10 il reality “Vite al limite”.