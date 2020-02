Il botto l’hanno sentito in tantissimi a Pontirolo Nuovo, nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 febbraio. Erano le 3 quando i malviventi sono entrati in azione in piazza San Rocco: obiettivo il bancomat della Bcc.

Quando gli abitanti della piazza si sono affacciati dalle loro finestre, per capire cosa stesse succedendo, hanno solo fatto in tempo a vedere l’auto della banda del botto che si dava alla fuga.

di 8 Galleria fotografica Botto bancomat Pontirolo









Nel giro di un paio di minuti i criminali hanno fatto saltare il bancomat utilizzando del gas, poi sono entrati nello sportello e hanno fatto razzia di banconote. Stando alle prime informazioni fornite dalle forze dell’ordine, il bottino con il quale i malviventi sono scappati ammonterebbe a 10mila euro.

L’allarme si è subito azionato, ma quando i carabinieri di Fara Gera d’Adda hanno raggiunto piazza San Rocco della banda del botto non c’era più traccia.

Ingenti i danni provocati alla filiale della Bcc, che per tutta la giornata di lunedì 10 febbraio resterà chiusa al pubblico.