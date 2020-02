Intervento riuscito per Sofia Goggia: “Ho passato situazioni peggiori, ne sono uscita con più grinta”

“Ho passato situazioni peggiori e ne sono sempre uscita con ancora più grinta”.

La paura e il dolore non sembravano aver scalfito la determinazione di Sofia Goggia che nel pomeriggio di domenica 9 febbraio si è sottoposta a Garmisch Parterkirchen a un intervento chirurgico al braccio sinistro.

Caduta nel corso del supergigante disputato nella località bavarese, la 27enne di Astino ha impattato duramente con una porta, procurandosi una frattura scomposta al radio operata con successo all’ospedale tedesco alla presenza del dottor Giovanni Montani, componente della Commissione Medica FISI.

Nonostante l’ennesimo grave infortunio patito, la fuoriclasse orobica non pare essersi arresa e guarda così con fiducia il futuro: “Una caduta che non ci voleva ma sappiamo che questi episodi negativi fanno parte della carriera di una sciatrice – ha dichiarato la campionessa olimpica -. Lavorerò sin dai prossimi giorni per recuperare nel migliore dei modi”.

Conclusa anzitempo la stagione 2019/2020, la finanziera orobica avrà modo di superare questo momento difficile e di riprendersi in vista dei Campionati del Mondo in programma fra poco più di un anno nell’amata Cortina d’Ampezzo.