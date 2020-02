Il “Donizetti Opera“ candidato agli International Opera Awards come miglior festival

Francesco Micheli lo annuncia su Facebook: “Sono entusiasta di condividere con voi questa bellissima notizia: il Donizetti Opera è in nomination nella categoria Miglior festival dell’International Opera Awards 2020. In bocca al lupo a noi tutti”.

Gli International Opera Awards sono stati fondati da Harry Hyman, uomo d’affari britannico e sostenitore del teatro d’opera, e da John Allison, editore della rivista inglese Opera.

L’obiettivo della manifestazione è di promuovere le eccellenze mondiali del teatro d’opera. Il premio è strutturato in una serie di categorie che premiano artisti singoli, realtà teatrali, produzioni audiovisive. Vengono indicate le rose dei finalisti di ciascuna categoria alcune settimane prima della serata finale, che si tiene in maggio.

La serata di premiazione della prima edizione degli International Opera Awards, si è tenuta a Londra il 22 Aprile 2013.

I vincitori saranno annunciati nell’evento di gala lunedì 4 maggio 2020 al Sadler’s Wells di Londra. L’emittente Petroc Trelawny ospiterà l’evento per il quarto anno, con eventi radiofonici della BBC Radio 3 poco dopo.