Grassobbio, scontro tra auto in via Padergnone: due feriti

Due feriti, di cui uno in condizioni piuttosto gravi. È il bilancio dell’incidente avvenuto intorno alle 14 di lunedì in via Padergnone a Grassobbio.

La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Coinvolte due auto, che si sarebbero scontrate tra di loro, pare in modo frontale.

I feriti sono un 3oenne e un 43enne, entrambi trasportati all’ospedale Papa Giovanni. Uno in codice rosso.