Chicche da notte degli Oscar: Parasite e gli altri

La novantaduesima notte degli Oscar ha visto trionfare come miglior film straniero, miglior regia, miglior film internazionale e miglior sceneggiatura la pellicola sudcoreana “Parasite”.

Il film non è solo un thriller, ma anche una satira sociale del mondo di oggi e la vittoria di questo non è solo un lustro per la Corea del Sud, ma è anche la prima volta in cui il premio come miglior film non viene assegnato a una produzione in lingua inglese.

Come ci si poteva aspettare anche “C’era una volta… a Hollywood” è uscito alla grande dalla notte del cinema, conquistando due statuette per il miglior attore non protagonista, grazie a Brad Pitt, e miglior scenografia. Quentin Tarantino in centosessantuno minuti ha voluto raccontare la storia di un attore americano della fine degli anni Sessanta, che assiste al tramonto della sua carriera televisiva; più lento dei grandi classici del maestro Tarantino, ma anche qui la sua genialità è lampante.

“1917” conquista la statuetta per il miglior sonoro, miglior fotografia e migliori effetti speciali; quest’ultimo ha lasciato con la bocca amara i fan del marchio Marvel, che già pregustavano la vittoria di “Avengers Endgame”.

Joaquin Phoenix si è aggiudicato l’Oscar come miglior attore protagonista grazie alla sublime e profonda interpretazione della personalità tanto fragile quanto forte di “Joker” nell’omonimo film.

A Renee Zelleweger il premio come miglior attrice protagonista in Judy, adattamento cinematografico del dramma teatrale “End of the Rainbow” che narra gli ultimi mesi di vita della cantante, attrice e ballerina statunitense Judy Garland.

È Laura Dern, invece, in “Storia di un matrimonio” la miglior attrice non protagonista.

Arriva a completare la decina di statuette dorate la Pixar con “Toy Story 4”, la pastorella Bo Peep decide di togliere la vestaglia e la faccia da brava ragazza che le è stata assegnata nel 1995 rivelandosi essere un’eroina moderna.

L’ex presidente americano Barak Obama è salito sul palco del Dolby Theatre con la sua inseparabile Michelle, per ritirare l’Oscar per il miglior documentario, “MADE IN USA- una fabbrica in Ohio”. Non si può certo dire che l’ex capo di Stato stia con le mani in mano, ma anzi, ancora una volta vediamo la coppia più famosa degli Stati Uniti in prima linea su temi sociali. In sei minuti e quarantasette secondi la Sony Pictures Animation ha realizzato un capolavoro. Ha raccontato la vita moderna e la difficoltà di un padre che è costretto a crescere sua figlia da solo a causa della malattia della madre. Non ci sono parole per descriverlo: assolutamente da vedere!

Premiati anche i cortometraggi “The neighbors’ window” e “Learning Skeateboard in a Warzone”, imperdibili!

Doppia vittoria per il leggendario Elton John che conquista l’Oscar per la migliore canzone “I’m gonna- Love Me Again”, scritta per il film Rocketman, sulla vita del cantante stesso.

Piccole donne conquista l’Oscar per i costumi migliori, mentre “Bombshell – la voce dello scandalo” , sale sul podio per trucco e acconciatura impeccabili.

Oscar per il montaggio con il film “Le Mans 66-La grande sfida” , grazie all’incredibile lavoro di Andrew Buckland e Michael McCusker.

Beffato “The Irishman” il quale vanta di avere nel cast Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci, e Martin Scorsese, come regista e ben dieci nomination, torna a casa senza nemmeno un premio.