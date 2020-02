Un incendio nella mattinata di lunedì 10 febbraio si è sviluppato nel tetto di una palazzina di Busnago, in provincia di Monza Brianza.

Tra i primi a giungere sul posto per domare le fiamme sono stati i vigili del fuoco di Dalmine e di Treviglio, che hanno dato il via all'evacuazione dell'edificio.

L'incendio, che ha preso vita intorno alle 7.40, è stato spento definitivamente in un paio d'ore. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

#10febbraio 7:40, in fiamme il tetto in legno di una casa a Busnago (MB): evacuato l’edificio, #vigilidelfuoco al lavoro con l’autoscala per evitare la propagazione alle abitazioni sottostanti pic.twitter.com/R59rWca1Kw

— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) February 10, 2020