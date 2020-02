Bonus bebè e bonus asili nido: gli aiuti per le famiglie nella legge di bilancio

La Legge di Bilancio 2020 introduce importanti novità per supportare le famiglie italiane.

Per i figli nati o adottati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 la Legge di Bilancio prevede l’estensione del bonus bebè, con alcune novità rispetto agli anni precedenti. Tale assegno è erogato direttamente dall’Inps su base mensile, a richiesta dell’avente diritto e il bonus decorre dal mese di nascita o di adozione e fino all’anno di età del bambino o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. Oltretutto l’assegno non concorre alla formazione del reddito.

L’importo dell’assegno è pari a:

-​1.920 euro (160 euro mensili), se il nucleo familiare del genitore richiedente abbia un valore dell’ISEE non superiore a 7.000 euro annui;

-​1.440 euro (120 euro mensili), se il nucleo familiare del genitore richiedente abbia un valore dell’ISEE nella fascia superiore a 7.000 euro, ma non superiore a 40.000 euro;

-​960 euro (80 euro mensili), se il nucleo familiare del genitore richiedente abbia un valore dell’ISEE superiore ai 40.000 euro.

Pertanto, la Legge di Bilancio 2020 estende a tutti il beneficio della percezione del bonus bebè. Inoltre, In caso di figlio successivo al primo l’importo dell’assegno si incrementa del 20%.

Altra novità prevista a decorrere dal 1° gennaio 2020 è il riconoscimento del diritto spettante al padre lavoratore di godere, per figli nati o adottati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, di 7 giorni di congedo obbligatorio retribuiti interamente dall’Inps da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore. Il congedo può essere fruito anche in modo non continuativo. Ricordiamo che nel 2019 i giorni di congedo spettanti al padre erano 5.

La Legge di Bilancio 2020 incrementa il buono asili nido. Infatti, per i nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, è previsto l’incremento rispetto al 2019 del valore del buono, sempre a seconda della fascia di reddito dichiarato mediante ISEE, per le famiglie che sostengono mensilmente il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. Il buono asili nido viene corrisposto dall’INPS, a seguito di richiesta presentata dal genitore avente diritto e dietro presentazione di documenti che attestino l’effettivo pagamento delle rette.

Il buono ha un valore pari a:

-​3.000 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a 25.000 euro;

-​2.500 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE compreso tra 25.001 e 40.000 euro;

-​rimane a 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE superiore a 40.000 euro