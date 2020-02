World Athletics Indoor Tour, a Torun record stagionale sui 60 metri ostacoli per Hassane Fofana

Passo dopo passo appare sempre più vicino il picco di condizione per Hassane Fofana.

L’atleta allenato da Santiago Antunez ha superato brillantemente il passo falso di Dusseldorf, centrando la finale nella quarta tappa del World Athletics Indoor Tour svoltasi sabato 8 febbraio a Torun.

Nella serata che ha visto lo svedese Armand Duplantis segnare il nuovo record del mondo nel salto con l’asta, il portacolori delle Fiamme Oro Padova ha ritoccato di un decimo il proprio season best nei 60 metri ostacoli vinti dal britannico Andrew Pozzi.

Dopo aver terminato la batteria in quinta posizione con il tempo di 7”83 e vinto la sfida con il connazionale Lorenzo Perini (Aeronautica Militare, 7”88), il 27enne azzurro si è migliorato durante la sfida per le medaglie fermando il cronometro in 7”73.

A livello nazionale duello a tutta velocità per Roberto Rigali che a Padova ha conquistato la prova dei 60 metri.

Dopo aver eguagliato nelle scorse settimane il primato personale, l’alfiere della Bergamo Stars Atletica ha fatto un passo indietro imponendosi su Giovanni Galbieri (Aeronautica Militare) in 6”81.

Nel mezzofondo successo per Danilo Gritti (Atletica Valle Brembana) sui 1500 metri, mentre Federica Putti (Atletica Bergamo 1959) ha colto la piazza d’onore nei 400 metri.