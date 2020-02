Stagione finita per Sofia Goggia: frattura scomposta del radio sinistro

Frattura scomposta del radio sinistro: è questo l’esito degli esami strumentali a cui è stata sottoposta Sofia Goggia nel primo pomeriggio di domenica 9 febbraio.

Caduta nel corso del supergigante di Garmisch Parterkirchen, la 27enne ha impattato bruscamente con il braccio contro una porta prima di finire nelle reti di protezione poste a bordo pista.

Secondo le prime informazioni provenienti dalla località bavarese, la campionessa olimpica sarà subito operata in Germania e dovrà attendere sei settimane prima di riprendere l’attività agonistica, motivo per cui non prenderà parte alle prossime gare. Significa che per Sofia la stagione è finita.