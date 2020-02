Sabato sera ad Albino si è snodato il primo di una serie di incontri a tema “Adotta un articolo della Costituzione”, evento organizzato dalla Sardine Valseriana.

Poco meno di 200 persone (dati certificati dal numero di segnalibri ritirati dai partecipanti) hanno avuto la possibilità di ascoltare dalla voce di alcuni volontari, impegnati in diverse associazioni del territorio albinese, come “con semplici gesti – raccontano i promotori – sia possibile mettere in pratica il compito che la Repubblica, cioè tutti noi, ci ha affidato con l’Articolo 3 della Costituzione, Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

Un incontro culturale che ha consentito ai partecipanti di seguire l’intervento del professor Raimo durante il TED di Bari del dicembre 2018 “Equality as a task” (“Uguaglianza uguale compito”), di ascoltare dalle parole di Mauro Magistrati, Presidente dell’ANPI provinciale di Bergamo, i valori dell’Articolo 3 e “il grande dono che i nostri Padri Costituenti ci hanno lasciato”.

Emozione quando, al termine dell’intervento che ha messo in evidenza i problemi creati ai richiedenti asilo dal decreto sicurezza, Paolo Piccoli ha cantato “Mediterraneo”.

Soddisfatti gli organizzatori che si erano posti come obbiettivo quello di testare il format del primo di una serie di incontri che verranno organizzati nei prossimi mesi in altri centri della Valseriana: Alzano Lombardo, Cene e Torre Boldone le prossime tappe.

“Una bella piazza con storie diverse, ma tutte importanti. Perché raccontano la solidarietà vera, l’impegno per un vivere migliore per tutti. È la bellezza delle Sardine, questo modo di esserci con parole buone, con l’intento di creare relazioni vere tra le persone, ed una politica capace di ascoltare e fare, con la Costituzione come bussola”, scrive ai promotori uno dei partecipanti.