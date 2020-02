I Pinguini Tattici Nucleari adottano 100 pinguini imperatore

Da oggi, in Antartide, 100 pinguini imperatore porteranno i nomi di musicisti italiani grazie alla band bergamasca che a questi animali si ispira nel nome. I Pinguini tattici nucleari infatti hanno adottato con l’aiuto del WWF, 100 pinguini in Antartide che portano i nomi di stelle della musica italiana, e che non sono più in pericolo.

Il gruppo, da sempre attento all’ambiente, proprio nella settimana in cui tutti i riflettori sono puntati sul Festival di Sanremo ha scelto di mettere a disposizione visibilità e attenzioni per sensibilizzare il pubblico su un tema così importante e attuale.

Con l’attuale trend di aumento della temperatura globale si teme per la sopravvivenza di questa specie nel prossimo futuro: attualmente si contano meno di 50 colonie di pinguini imperatore, composte da circa 270-350.000 individui. Alcune colonie di pinguino imperatore si sono dimezzate negli ultimi 30 anni, a causa della scomparsa di circa il 60% della banchina di ghiaccio.