Da Osio Sotto alla Russia: la nuova sfida del cantante Federico Martello

Nuova esperienza per Federico Martello, il cantante siciliano d’origine e bergamasco d’adozione tra i protagonisti della scorsa edizione di “All together now”. Dopo aver abbattuto il muro dei pregiudizi legati alla sedia a rotelle partecipando al talent condotto da Michelle Hunziker su Canale5, ha accettato un’altra sfida: da Osio Sotto sbarca in Russia.

Nello stesso periodo in cui ha sostenuto i casting del programma Mediaset è stato selezionato anche per prendere parte alla trasmissione russa “Nu-Ka Vse Vmeste”, il nome russo del format “All Together Now”, condotto da Nikolay Baskov.

La sua vocalità e le sue doti interpretative già da tempo sono conosciute in Russia per le sue diverse esibizioni e vittorie degli ultimi anni, e ha accettato immediatamente l’idea del suo manager, Giancarlo Cicolari, di iscriversi al talent russo. La parte più difficile è stata compilare online un lungo form in russo, ma due giorni dopo è arrivata la chiamata dalla Russia.

Domenica 9 febbraio, alle 17.50 (orario di Mosca) sul canale Russia 1 si potrà vedere come riuscirà a conquistare il muro dei cento giudici russi, capitanati da Sergey Lazarev, famoso cantante che ha preso parte anche all’Eurovision Song Contest.

Ecco il trailer della puntata