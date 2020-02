Si conclude anche questo secondo weekend di febbraio, finora all’insegna del sole e delle temperature gradevoli a Bergamo e in provincia. Andrea Bosoni ci accompagna a scoprire come sarà il tempo delle prossime ore e dei prossimi giorni col bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Una profonda struttura depressionaria centrata sul Nord Europa tende a influenzare marginalmente la Lombardia con fenomeni di scarso rilievo tra domenica e la giornata di lunedì, nel corso della settimana la sua influenza andrà lentamente scemando lasciando spazio a tempo prevalentemente soleggiato e mite per il periodo.

Domenica 9 febbraio 2020

Tempo Previsto: Condizioni iniziali di cielo sereno su tutta la regione, ma con rapido aumento della nuvolosità bassa a partire dai settori sud-occidentali della regione nel corso della mattina in estensione al resto della regione dalla seconda parte della giornata.

Precipitazioni generalmente assenti ad esclusione di deboli e occasionali pioviggini dal tardo pomeriggio sui settori occidentali e Oltrepò pavese.

Limite neve oltre i 1200 metri.

Temperature: Minime stazionarie e comprese tra -3/1 °C (+2/+4 °C nei grandi centri urbani); Massime stazionarie o in lieve calo e comprese tra 8/10 °C.

Lunedì 10 febbraio 2020

Tempo Previsto: Cielo nuvoloso o molto nuvoloso durante la prima parte della giornata, dal pomeriggio miglioramento a partire dai settori occidentali.

Precipitazioni deboli nella prima parte della giornata prevalentemente sui settori occidentali, occasionali sui restanti settori, limite neve tra 1200 e 1400 metri.

Temperature: Minime in aumento con valori tra 3°C e 6°C; massime stazionarie o in lieve aumento tra 9° e 12°C

Martedì 11 febbraio 2020

Tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso ad esclusione dei rilievi di confine interessati da nuvolosità variabile ma senza fenomeni di rilievo ad esclusione di brevi episodi di nevischio.

Temperature: Minime in diminuzione, massime in aumento specie in pianura.