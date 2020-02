Amadeus, Achille Lauro e Favino da Fazio o Inter-Milan? La tv del 9 febbraio

Per la prima serata in tv, domenica 9 febbraio alle 20.45 Sky trasmetterà il derby di Milano Inter-Milan, in diretta dallo stadio Mezza in San Siro. Il match si potrà vedere in esclusiva in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Su RaiUno alle 21.10 andrà in onda la seconda delle tre puntate della fiction “Come una madre”, con Vanessa Incontrada, Giuseppe Zeno, Sebastiano Somma, Simone Montedoro, Katia Ricciarelli, Ninni Bruschetta e Crystal Deglaudi.

Il rapporto tra Angela e i bambini si fa sempre più profondo, mentre cercano di raggiungere Roma per sfuggire agli inseguitori. Strada facendo, incontrano pericoli e avventure che intensificano maggiormente la loro intesa e, proprio quando sembrano rassegnati a contare solo su loro stessi, ecco arrivare un prezioso e insperato aiuto.

Su RaiDue alle 21.05 ci sarà una nuova puntata di “Che tempo che fa”, il programma di interviste condotto da Fabio Fazio.

Tra gli ospiti di stasera ci saranno il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese; il conduttore e direttore artistico del 70o Festival di Sanremo Amadeus; il fondatore delle Sardine Mattia Sartori; e il cantante Achille Lauro con il suo ultimo pezzo “Me ne frego”, in gara al 70° Festival di Sanremo. Ancora, Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Emma Marrone, nelle sale da giovedì 13 febbraio con il nuovo film di Gabriele Muccino “Gli anni più belli”; il virologo Roberto Burioni per un aggiornamento sul Coronavirus; Christian De Sica, Massimo Ghini, Paolo Rossi, Angela Finocchiaro, al cinema da giovedì 19 febbraio con il nuovo film di Fausto Brizzi “La mia banda suona il pop”; Orietta Berti, che quest’anno festeggia 55 anni di carriera.

Non mancheranno Luciana Littizzetto che commenterà i principali avvenimenti della settimana con la sua ironia, e Filippa Lagerback per la presentazione degli ospiti.

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Mago Forest, Gigi Marzullo. Ospiti Enzo Miccio e Max Giusti, due partecipanti della nuova edizione di “Pechino Express. La stagione dell’Oriente” al via martedì 11 febbraio su Rai2. Torna al tavolo anche Orietta Berti.

Nel preserale, alle 19.40 a “Che tempo che farà”, ci saranno divertenti sketch di Mago Forest, Ale e Franz, Raul Cremona e con l’inviato speciale Gigi Marzullo.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con la quarta delle sei puntate di “Amore criminale – Marco Vannini”. Questa sera Veronica Pivetti ricostruisce la drammatica e in parte ancora oscura vicenda che ha portato alla scomparsa di Marco Vannini, il giovane di 20 anni ucciso da un colpo di pistola a Ladispoli, la sera del 17 maggio 2015, mentre si trovava a casa della fidanzata Martina. Omicidio per il quale la Cassazione ha emesso recentemente la sentenza definitiva.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà una nuova puntata di “Live – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso.

Dopo le polemiche della scorsa settimana al Grande Fratello Vip 2020 in cui sono state mostrate delle fotografie del fidanzato di Antonella Elia che si incontrava con una sua ex fidanzata, la sorella di Asia Argento, Pietro fidanzato della showgirl, attualmente concorrente del GF Vip, sarà ospite a Live – Non è la D’Urso. Si sottoporrà alla macchina della verità e risponderà alle domande di Barbara D’Urso in merito all’incresciosa situazione che si è verificata in quest’ultima settimana.

Tra gli ospiti ci sarà anche Nina Moric, che ha deciso di svelare domenica in diretta tutta la verità sulle recenti polemiche che l’hanno vista protagonista, e su quanto accaduto con Luigi Mario Favoloso. In studio saranno presenti anche i genitori di quest’ultimo. Nella puntata di domenica 9 febbraio 2020 saranno ospiti anche Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori che risponderanno insieme a Valeria Marini.

Iris alle 21 proporrà il film “Manchester by the sea”, con Casey Affleck. Quando il fratello maggiore muore, a Lee viene concessa la custodia del nipote adolescente. Mentre entrambi cercano di adattarsi alla nuova vita insieme, Lee lotta contro i tanti fantasmi del suo passato, tra i quali l’ex moglie Randi, la cui presenza continua a essere forte.

Italia1 alle 21.20 trasmetterà la seconda delle quattro puntate del talent show “Enjoy – Ridere fa bene”, con Diana Del Bufalo e Diego Abatantuono.

Su La7 alle 20.35 verrà proposta una nuova puntata di “Non è l’arena”, condotto da Massimo Giletti.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Survivor”, con Mark Wahlberg; su Rai4 alle 21.10 “Daughter of the wolf”, con Richard Dreyfuss; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Nikita”, con Anne Parillaud; e su La5 alle 21.10 “L’incredibile storia di Winter il delfino”, con Harry Connick jr.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Prossima fermata: Oriente”. Michel Portillo ci porterà da Amritsar, vicino al confine tra India e Pakistan, sino a Shimla, alle pendici dell’Himalaya.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Sara Ramirez. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Io ho scelto te”, “Rock and roll all’antica”, “Indovina chi viene a cena?” e “L’io che nessuno conosce”. Nel primo, in ospedale arriva una donna incinta di due gemelli, Emma e Daniel, che appena nati si presentano itterici. Nel secondo, il Grey Sloan Memorial Hospital viene invaso da un gruppo di anziani vittime di un incidente stradale. Nel terzo, Meredith conosce Penny, la nuova ragazza di Callie, e rimane sconvolta appena riconosce in Penny il medico che, la notte della scomparsa di Derek, era di turno all’ospedale e prese in carico Derek stesso. Nel quarto, Penny, messa in soggezione da Meredith, non riesce a dare il meglio di sè e chiede aiuto a Richard.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra dalle 9 “Grande fratello vip – Live”; su Real Time alle 20.20 “90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni”; e su Italia2 alle 21.20 il telefilm “The big bang theory”.