Torna subito a sorridere l’Atalanta di Gasperini, che archivia il poco esaltante pareggio interno rimediato col Genoa e col 2-1 alla Fiorentina riprende la sua corsa verso l’Europa che conta.

Al Franchi, stadio in cui non vinceva dal 1993, la Dea conquista una vittoria da grande squadra. In rimonta, dopo essere andata sotto nel primo tempo.

Decisiva una ripresa semplicemente perfetta dei nerazzurri, che hanno giocato un grande calcio e conquistato tre punti pesantissimi per la lotta al quarto posto.

Cosa sia successo nello spogliatoio dopo i primi 45′ non è cosa pubblica. Di certo, ha trasformato Gomez e compagni dopo una prima metà di gara giocata non malissimo, ma a ritmi bassi e chiusa sotto di 1-0 (gol di Chiesa al 32′, con un destro da fuori che ha trovato impreparato Gollini).

Il gol del pareggio di Zapata (da condividere con Ilicic e Gomez che hanno dato il via all’azione), arrivato al 49′, ha spianato la strada all’ennesima rimonta da sogno dei bergamaschi.

Rimonta che si è concretizzata al 72′, quando il neo-entrato Malinovskyi ha trovato un sinistro non proprio irresistibile che Dragowski non è riuscito a parare.

Con questi tre punti l’Atalanta sale a quota 42, a +3 dalla Roma che sabato sera sarà ospite al Gewiss Stadium.