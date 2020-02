Vince Gassman nelle nuove proposte, la squalifica di Bugo e Morgan, i Pinguini Tattici Nucleari ancora la 3° posto

La serata si apre con la classifica provvisoria data dalla somma delle votazioni delle tre serate precedenti e al primo posto troviamo Francesco Gabbani seguito da Le Vibrazioni e Piero Pelù. Quinto posto per i Pinguini Tattici Nucleari ma la Sala Stampa nella quarta puntata ha il potere di stravolgere tutto e proprio questo è accaduto!

Per quanto riguarda i giovani nella serata di venerdì è stato decretato il vincitore della categoria Nuove Proposte, il duello finale tra Tecla e Leo Gassman vede trionfare con il 52, 5% Gassman con il brano “Vai bene così” aggiudicandosi la vittoria. Tecla riceve il premio Lucio Dalla per la sezione Nuove Proposte con il brano ”8 marzo” e il premio Mia Martini va a Eugenio In Via Di Gioia con “Tsunami”.

La gara dei Big invece continua e entra nel vivo seppur tutte le 24 esibizioni hanno registrato orari assurdi, l’ultimo artista in gara si è esibito alle 2:05 ma proprio verso la fine della serata un colpo di scena sconvolge l’Ariston e il pubblico ancora sveglio a casa! Bugo durante l’esibizione con Morgan abbandona il palco a causa del cambiamento di parole adottato dal compagno alla loro canzone “Sincero” e sono parole esplicitamente contro di lui, una mossa alla Morgan che determina la squalifica della coppia come da regolamento e sul palco non è rimasto altro che l’amaro in bocca, una mancanza di rispetto senza precedenti che farà molto parlare. (Strepitoso il siparietto tra Amadeus, Antonella Clerici e Fiorello per sdrammatizzare la situazione.)

Arriva la classifica finale data della Sala Stampa che nel corso della serata ha votato, visto l’accaduto, i 23 brani in gara e troviamo in prima posizione Diodato, al secondo posto Francesco Gabbani e al terzo posto i Pinguini Tattici Nucleari!

Sono proprio loro, i Pinguini Tattici Nucleari, al primo posto nella classifica della TOP50 – Italia di Spotify, risultano i più ascoltati! Nella penultima serata la loro esibizione ha travolto il pubblico e l’adrenalina è giunta anche oltre lo schermo. Grandi ragazzi e in bocca al lupo per questa sera!

Per fortuna è tornato Fiorello che ha dato il meglio di sé e ha salvato l’intera serata. Torna portando una ventata di allegria e mantiene l’ennesima promessa visti gli ascolti importanti della seconda serata calcando il palco dell’Ariston mascherato da coniglio. Ne succedono davvero di tutti i colori e per zittire le polemiche Fiorello fa ufficialmente pace con Tiziano Ferro postando una foto abbracciati sui social e si esibiscono insieme sul palco dell’Ariston con “Finalmente tu” la canzone che Fiorello portò 25 anni fa al festival ma durante il loro duetto è scappato anche un bacio e così facendo il fermo immagine entra nella storia di questo Sanremo 2020 e fa il giro del Web.

Tiziano Ferro si aggiudica anche la standing ovation per il medley di 3 suoi grandissimi successi: l’ultima notte al mondo, ti scatterò una foto e l’amore è una cosa semplice, che bomba Ferro!

A fianco di Amadeus ovviamente le co-conduttrici della serata Antonella Clerici che porta sul palco il grande libro del Festival di Sanremo contenente tutte le istruzioni per l’uso per avere successo e un segnalibro che ha una certa somiglianza col conduttore e Francesca Sofia Novello protagonista della regina delle polemiche di questo Sanremo scatenata dalle parole di Amadeus e il famoso “passo indietro” chiudono definitivamente la polemica tracciando una linea, peccato che la Novello non abbia sfruttato l’occasione per riscattarsi.

Tra i momenti più toccanti della serata Amadeus che scende in platea e da un bacio alla mamma e al papà visibilmente emozionati e sicuramente anche l’omaggio fatto a Vincenzo Mollica giunto al suo ultimo Sanremo. Ma che Sanremo sarà senza di lui? Mollica e il terrazzino resteranno per sempre nei nostri cuori.

Ovviamente Achille Lauro fa sempre colpo, lascia tutti senza parole, volano baci misto provocazioni e successivamente alla sua esibizione non potevano mancare gli auguri a Vasco Rossi da parte del pubblico dell’Ariston.

I super ospiti della serata:

Tony Renis che dirige Fiorello sulle note della celebre “Quando Quando”, performance spaziale.

Dua Lipa che indubbiamente meritava più spazio essendo anche la più giovane di sempre ad aver raggiunto un miliardo di visualizzazioni su Youtube!

Ghali che arriva allo scoccare della mezzanotte e proprio come Cenerentola lascia tutti senza parole e col cuore in mano vista l’entrata ad effetto-caduta rivelatasi poi una controfigura dell’artista che rotola volontariamente giù dalle scale iniziando così lo show ma anche lui cede vittima dell’ennesimo bacio della serata a Fiorello.

Gianna Nannini duetta con Coez e tiene sveglio l’Ariston con i suoi più grandi successi, il pubblico è in piedi e la venera, è lei la dea del rock!

Mancano ormai poche ore al verdetto, appuntamento a questa sera con la finalissima dove potrà votare anche il pubblico a casa! Chi sarà il vincitore di questo Sanremo 2020?