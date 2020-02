Una Mamma per Amica: un possibile ritorno?

Una mamma per amica, o Gilmore Girls, potrebbe essere sul punto di tornare. L’iconica serie creata da Amy Sherman Palladino – autrice anche della pluripremiata La Meravigliosa Mrs Maisel – sembra aver lasciato qualche spiraglio per un possibile ritorno. Alla manifestazione dei Writers Guild Awards 2020, la scrittrice insieme al marito Dan – anche lui regista e creatore del prodotto– non ha smentito la possibilità di un continuato per la storia di Lorelai e Rory: “A dire il vero non avevamo progettato nemmeno di realizzare i film di Netflix. Quindi mai dire mai”.

Inoltre aggiunge che “è necessaria l’occasione giusta e un buon motivo per rivisitare la cittadina di Stars Hollow”. Congiunzione già accaduta nel 2016, che aveva portato alla realizzazione dello speciale Netflix: A year in the life.

Rispetto agli anni precedente però, le risposte di Palladino lasciano ben sperare i fan che ci possa essere una nuova occasione di rivedere le donne della famiglia Gilmore di nuovo in azione.

Gilmore Girls: A year in the life.

Per chi non lo sapesse, la piattaforma streaming americana aveva rilasciato uno speciale composto di quattro episodi, ognuno che percorre una stagione dell’anno. La vicenda riprende dieci anni dopo da dove avevamo lasciato i nostri cari e amati personaggi: Lorelai e Luke sono ormai una coppia ben consolidata e Rory prosegue con la sua fortunata carriera da giornalista e in procinto di scrivere un libro.

Tutto cambia con la morte di Richard e le tre donne si trovano costrette ad affrontare il lutto, per non parlare delle loro vite, che come sempre sono un gran casino.

A year in the life è un ottimo omaggio a quel grande albo di personaggi e dinamiche che sono state sviluppate nel corso di sette stagioni. Nonostante ciò, molti fan non hanno apprezzato lo speciale in particolare per gli ultimi minuti che hanno lasciato spazio ad un finale aperto e una svolta narrativa alquanto inaspettata.

Proprio per questo motivo, unito alle dichiarazioni di Palladino, non è impossibile la prospettiva di un’ulteriore nuova stagione. Una Mamma per Amica è sicuramente una delle serie tv che ha lasciato un’impronta nell’infinito palmares televisivo, prima ancora che le serie tv ottenessero l’interesse e la visibilità di questi anni.

Lorelai e Rory sono due personaggi forti, indipendenti. Non perfetti, sicuramente. Sono più le volte che le due protagoniste creano problemi e guai, ma è proprio questo che le rende così ben caratterizzate e particolari.

Scene comiche, dinamiche che uniscono l’incredibile alla familiarità della vita di provincia. Per non parlare degli ampi, veloci e brillanti dialoghi e battute tipiche della scrittura di Palladino capace di rendere due mondi ben distinti: quello di Lorelai, madre e lavoratrice e di Rory, una ragazza alla ricerca della propria strada.

Detto ciò, non ci resta che stare in attesa: mai dire mai.