Sci: Viktoria Rebensburg vince la discesa di Garmisch davanti a Federica Brignone, podio sfiorato per Sofia Goggia

È sfuggito per pochi centesimi il quinto podio consecutivo a Garmisch-Parterkirchen per Sofia Goggia.

La 27enne di Astino ha raddrizzato una trasferta abbastanza tribolata cogliendo il quarto posto nella discesa libera vinta da Viktoria Rebensburg, a soli 12 centesimi dalla ceca Ester Ledecka.

Nonostante l’abbassamento repentino delle temperature e le difficoltà patite nella prima prova cronometrata, la 27enne di Astino è riuscita a ritrovare la fiducia nella disciplina amata, completando una gara pressoché pulita.

Il weekend della bergamasca non era iniziato nel migliore dei modi con una prestazione sottotono nel training della vigilia macchiata da un errore nella prima fase che aveva reso evidente alcune criticità, le stesse che che sono scomparse con l’apertura del cancelletto.

Dopo una partenza discreta, la campionessa olimpica si è presa alcune precauzioni nel tratto che l’aveva vista sbagliare in precedenza, riuscendo a guadagnare qualcosa sulle avversarie.

All’attacco nella tratto dell’ “Inferno”, la sciata della finanziera è apparsa più conservativa rispetto a quella delle avversarie, fattore che non le ha consentito di agguantare la terza piazza conclusiva.

Assente la regina del Circo Bianco Mikaela Shiffrin a causa della prematura scomparsa del padre Jeff, a trionfare sul pendio del Kreuzeck è stata Viktoria Rebensburg che, dopo il successo del connazionale Thomas Dressen sette giorni fa fra gli uomini, ha esaltato nuovamente il pubblico di casa.

Già velocissima nella parte alta, la tedesca ha gestito al meglio le ondulazioni prodotte dal ghiaccio nella fase più tecnica, riuscendo così a distanziare di 61 centesimi Federica Brignone.

La 29enne di La Salle ha raccolto soltanto in parte l’occasione offertagli dall’americana, mostrandosi particolarmente pimpante nei punti più difficili, merito di un’ottima condizione fisica che la sta sostenendo sin dall’inizio della stagione.

In casa Italia buona prestazione per Francesca Marsaglia e Marta Bassino, mentre prosegue il momento no per Nicol Delago: dopo le uscite di Bansko e Rosa Khutor, la gardenese non è riuscita a reagire durante la kermesse bavarese, commettendo in particolare diversi errori in curva.

Archiviata l’ottima giornata, Sofia Goggia e compagne scenderanno nuovamente in pista domenica 9 febbraio in occasione del quinto supergigante della stagione, competizione che potrebbe decidere le sorti della coppa di specialità.