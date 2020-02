Sanremo, ancora terzi i Pinguini Tattici Nucleari, e stasera si vota da casa: come si fa

I bergamaschi Pinguini Tattici Nucleari sono ancora terzi al termine della quarta serata. E stasera, sabato, per il gran finale di Sanremo la parola passa al pubblico che può votare da casa. Ecco la classifica e le istruzioni per scegliere i vostri beniamini e contribuire a decidere chi vincerà il 70esimo Festival.

1 Diodato

2 Francesco Gabbani

3 Pinguini Tattici Nucleari

4 Le Vibrazioni

5 Piero Pelù

6 Tosca

7 Rancore

8 Elodie

9 Achille Lauro

10 Irene Grandi

11 Anastasio

12 Raphael Gualazzi

13 Paolo Jannacci

14 Rita Pavone

15 Levante

16 Marco Masini

17 Junior Cally

18 Elettra Lamborghini

19 Giordana Angi

20 Michele Zarrillo

21 Enrico Nigiotti

22 Riki

23 Alberto Urso



Come funziona quest’anno il televoto al Festival di Sanremo? In molti si stanno chiedendo come si possa fare per sostenere il proprio cantante o il proprio gruppo preferito e, nello specifico, tanti bergamaschi vorrebbero votare per i Pinguini Tattici Nucleari, band orobica protagonista all’Ariston fra i big.

La kermesse della canzone italiana, giunta alla 70esima edizione, è cominciata martedì 4 febbraio ma il televoto sarà attivo solo nella serata finale.

Nel corso delle quattro serate precedenti (e nella finalissima), in modalità diverse, un ruolo importante ai fini della classifica finale è giocato dal voto della giuria demoscopica (degli sperti), della giuria sala stampa e dell’orchestra dell’Ariston.

Il televoto si potrà effettuare sia da telefono fisso, tramite chiamata, sia da cellulare, tramite sms. Può votare da telefono fisso chi è abbonato Tim e Wind Infostrada, mentre il televoto via smartphone è disponibile per utenti Tim, Vodafone, Wind, Tre, Poste Mobile, Coop Italia, Iliad e ho.mobile.

Non è possibile votare i cantanti a Sanremo 2020 tramite altre modalità che non siano chiamata telefonica o sms a pagamento: a differenza di altre competizioni canore come per esempio X Factor, per Sanremo non è previsto il televoto via social o app.

Il numero attivo per le chiamate da telefono fisso è 894001, mentre per votare da mobile con sms è 4754751.

Da quando il conduttore Amadeus annuncerà l’apertura del televoto fino al momento in cui ne comunicherà la chiusura, i telespettatori potranno esprimere il loro voto tra gli artisti in gara inviando il codice associato al cantante tramite SMS o digitando il codice sulla tastiera del telefono in caso di chiamata da fisso.

È possibile votare per un massimo di 5 volte per ogni sessione di voto attiva.

Il costo del televoto mediante chiamata telefonica è di 0,51 euro per ogni voto valido. Il televoto tramite SMS ha un costo di 0,50 euro per gli utenti Tim, Vodafone, Wind, Poste Mobile, CoopVoce, ho.mobile e Iliad; costa 0,51 euro per gli utenti Tre Italia.

Ecco come funziona il meccanismo dei voti. Nella prima fase della serata i 24 cantanti in gara si esibiscono nella propria canzone. Al termine delle 24 esibizioni verrà stilata una classifica della serata generata dalla media ponderata tra i risultati di televoto (peso: 34%), giuria demoscopica (peso: 33%) e giuria sala stampa (peso: 33%).

Dopo aver stilato la classifica della quinta serata si procede con la definizione della classifica finale, generata dalla media delle classifiche di ognuna delle 5 serate.

I primi 3 artisti più votati accedono alla fase finale (seconda fase), ma senza svelare la loro posizione in classifica.

La seconda fase prevede l’interpretazione o riproposizione attraverso RVM dell’ultima esibizione effettuata dei 3 artisti rimasti in gara. Si vota daccapo azzerando le votazioni precedenti. Anche in questo caso contribuiscono alla classifica finale televoto, voto della giuria demoscopica e voto della sala stampa, con peso 34%, 33% e 33%.

La media ponderata delle percentuali di voto delle 3 giurie genererà la classifica dei 3 artisti che hanno avuto accesso alla finale. Vince Sanremo chi ha ottenuto la percentuale di voto complessiva più alta. Verranno proclamate anche la seconda e la terza canzone classificata.

Anche per la categoria Nuove proposte i numeri sono 894.001 da rete fissa e 475.475.1 per l’sms da cellulare. I costi e il numero massimo di voti per ciascun utente sono gli stessi previsti per i big.