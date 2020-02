Rapinatore bergamasco ricercato in Slovenia: arrestato dai carabinieri

Sono scattate le manette per G.C., 46enne bergamasco, che assieme ad altri due complici bergamaschi nel 2012 effettuò una rapina in una agenzia della “Banca Koper” di Sezana, località in Slovenia dove, sotto la minaccia delle armi, si fece consegnare 280.000 euro.

La Polizia slovena indirizzò le indagini verso dei professionisti del settore. I rapinatori, infatti, giunsero sul posto a bordo di motociclette lì abbandonate.

Dopo “il colpo” si diedero alla fuga a bordo di un’auto rubata preventivamente lasciata parcheggiata vicina all’istituto di credito con la quale fecero perdere le loro tracce fino ad un’altra località dove effettuarono il cambio con analogo mezzo dotato di targhe alterate, lasciato a disposizione per la parte finale della fuga.

Le successive indagini portarono all’individuazione dei componenti del gruppo – attivi fin dal giugno 2012 – ed alla successiva sentenza definitiva decretata dalla Corte Distrettuale di Koper, provvedimento del 5 novembre 2018.

G.C. è stato condannato alla pena definitiva 3 anni ed 11 mesi per i due capi di imputazione di cui agli articoli 206, 217 e 54 del Codice Penale Sloveno concernenti la “Rapina e occultamento continuato in ambito della partecipazione ad una organizzazione criminale composta da più persone”. Pena mai scontata in quanto rientrato in Italia a differenza dei complici che vennero arrestati da quelle Autorità che fecero scontare la pena in territorio sloveno.

Nell’ambito delle attività di ricerca dei latitanti da parte del Nucleo Investigativo di Bergamo, verificata la presenza sul territorio del ricercato ed individuato il luogo ove dimorava, ottemperate le pratiche legate all’internazionalizzazione del provvedimento si è provveduto quindi all’esecuzione dell’arresto ai fini estradizionali mettendo a disposizione delle Autorità italiane e slovene il soggetto che è stato temporaneamente trasferito in Via Gleno per lo svolgimento dell’iter previsto.