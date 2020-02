Persico investe 8 milioni e acquista la tedesca Kiefel Automotive

Il gruppo bergamasco Persico, che ha base a Nembro, ha annunciato di aver rilevato nella giornata di venerdì 7 febbraio il know-how tecnologico di Kiefel Automotive nella costruzione di attrezzature per la trasformazione di materie plastiche destinate agli interni auto. Di fatto Persico dà vita alla nuova consociata Persico Automotive, una società che sarà specializzata nella laminazione sotto vuoto e avrà sede a Freilassing, in Germania.

“Persico Automotive sarà un centro di eccellenza, dove ispirazione e design italiani si fondono con tecniche produttive e tempistiche tipicamente tedesche”, è il commento di Pierino Persico, presidente del gruppo lombardo.

L’acquisizione comprende brevetti, know-how, personale tecnico altamente qualificati, oltre ad attrezzature per set-up e test, che verranno installati anche negli impianti americani nel gruppo. Nello stabilimento tedesco Persico continuerà a realizzare e collaudare le stesse macchine per la lavorazione delle materie plastiche precedentemente realizzati da Kiefel, in particolare le linee IMG e IMGL (In-Mould Graining) per superfici laminate con elevata resa estetica (utilizzate per esempio nei pannelli strumenti), impianti per il rivestimento sottovuoto e rivettatura a caldo.