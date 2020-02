Mara Venier, Brizzi, De Sica e Abatantuono alla finale di Sanremo: la tv dell’8 febbraio

Per la prima serata in tv, sabato 8 febbraio su RaiUno alle 20.45 andrà in onda la finale del 70° Festival della Canzone Italiana – Sanremo 2020. Ad affiancare Amadeus questa sera ci sarà Mara Venier. Con loro, Francesca Sofia Novello, Diletta Leotta e Sabrina Salerno, già presenti in alcune delle serate precedenti.

In questa quinta e ultima serata tutti e ventiquattro cantanti della sezione Campioni ripropongono le loro canzoni. A votarle sono la giuria demoscopica, quella della sala stampa, Tv, Radio e Web, e il pubblico attraverso il televoto. Insieme con i voti delle serate precedenti si determinerà una nuova classifica. Le tre canzoni che hanno ottenuto più voti vengono riproposte. Le votazioni precedenti vengono azzerate e si procede a una nuova votazione sempre da parte della giuria demoscopica, di quella della sala stampa, Tv, Radio e Web e del pubblico attraverso il televoto. Quella che si classifica al primo posto è proclamata canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2020. Vengono proclamate anche la seconda e la terza classificata.

Come tutte le altre sere, saranno presenti Tiziano Ferro e Fiorello.

Tra gli altri ospiti sono annunciati: il regista Fausto Brizzi, e gli attori Christian De Sica, Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro, Massino Ghini, Paolo Rossi, protagonisti del film “La mia banda suona il pop”.

Il vincitore del Festival potrà partecipare all’Eurovision Son Contest, in rappresentanza dell’Italia, che si svolgerà in Olanda all’Ahoy Rotterdam Arena dal 12 al 16 maggio.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “Ncis”, con Mark Harmon. Andranno in onda due episodi intitolati “Fuoco amico” e “Dove eravamo rimasti”. Nel primo, il corpo senza vita di un uomo viene trovato in una palude. Dal momento che la vittima indossa una divisa dei marine, la squadra è chiamata a indagare sul caso. Nel secondo, Gibbs torna a occuparsi di un vecchio caso, per il quale, tre anni prima, era stata arrestata una ragazza, figlia di un suo ex commilitone, sorpresa a frugare nella casa di un ammiraglio della Marina.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 20.30 c’è “Braveheart – Cuore impavido”, di e con Mel Gibson e con Sophie Marceau; su Rete4 alle 21.25 “Scent of a woman”, con Al Pacino e Chris O’Donnell; su Canale5 alle 21.20 “Un’estate ai Caraibi”, con Enrico Brignano; su Italia1 alle 21.45 “Ruby Red II – Il segreto di Zaffiro”, con Josefine Preub; e su La7 alle 21.15 “Dove osano le aquile”, con Richard Burton.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “L’educazione sentimentale di Eugenie”; su La5 alle 21.10 “Ricordati di me”, con Fabrizio Bentivoglio; su Iris alle 21 “Murder at 1600 – Delitto alla Casa Bianca”, con Wesley Snipes; e su Italia2 alle 21.30 “Swarm 2 – Nel cuore della giungla”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo “Prestigi”. Raul Cremona, artista incantatore ma soprattutto mago, racconta un mondo fatto di giochi, canzoni e stralunati personaggi.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Little murders by Agatha Christie”, con Elodie Frenck e Samuel Labarthe. Andranno in onda due episodi intitolati “Il pericolo senza nome” e “Il gatto e il topo”. Nel primo, una giovane e bella ereditiera scopre di essere il bersaglio di un assassino. Laurence deve indagare e proteggerla Nel secondo, Larosiere sta investigando su una brutta faccenda accaduta in un convitto per giovani ragazze: alcuni professori infatti sono stati ritrovati senza vita. Nel frattempo, Laurence si rende conto che deve affrontare un fantasma del suo passato.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.10 il telefilm “Narcos”, con Pedro Pascal; su Mediaset Extra dalle 9 “Grande fratello vip – Live”; e su Real Time alle 21.20 il reality “Vite al limite”.