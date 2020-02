Luigi Sesten e la passione da dj: “Credere in me stesso è il primo passo”

Luigi Sesten ha ventiquattro anni, è nato a Treviglio ed è sempre stato interessato alla musica, ma ciò che più lo affascina è il mondo dei dj.

Tu fai il dj al Juice, cosa ti piace di più del tuo lavoro?

Ho sempre amato la musica, qualche amico addirittura mi definisce “malato musicale”, mia madre mi racconta che da piccolo quando sentivo della musica iniziavo a muovermi, ridere e ballare, forse tutto nasce da lì. Del mio lavoro mi piace sicuramente il mio rapporto con la musica, mi rende vivo.

Come mai la scelta di fare il dj?

Il lavoro del deejay ha subito un’evoluzione molto particolare, soprattutto nell’ultimo decennio e oggi per suonare nei locali non basta saper selezionare buona musica e conoscere tutte le tecniche di mixaggio. Ho capito sin da subito che la mia strada poteva iniziare solo ed esclusivamente con lo studio, da qui inizia il mio percorso formativo presso ElmuProduction Academy un’accademia di musica elettronica che opera nella provincia di Bergamo.

Come ti senti quando suoni?

Prima mi sento un po’ agitato, ma quando inizio a suonare scompare tutto, ci sono solo io; sono nel mio mondo mentre suono.

Dove ti piacerebbe suonare?

A me piace viaggiare, mi piacerebbe viaggiare per tutto il mondo e mi piacerebbe che fosse proprio la mia musica a darmi la possibilità di farlo.

Cosa ti trasmette suonare?

Felicità, allegria, gioia, euforia… quando suono sono veramente felice e sono nel mio mondo.

Dove speri di arrivare con la tua musica?

In tutto il mondo!

Quali sono i tuoi obiettivi?

Io non faccio solo il dj, ho sempre lavorato perchè il lavoro è fondamentale; adesso lavoro come gastronomo in un supermercato. Fare il dj è una passione per cui io comunque ho studiato e studio tuttora tantissimo. Sono diventato anche socio di uno studio di registrazione. La mente va tenuta allenata, elastica e per questo bisogna sempre studiare e migliorarsi!

Qual è la tua paura più grande?

Se devo essere sincero, ti dico, ogni tanto ho paura di tante cose e ogni tanto non ho paura di niente.

Qual è la tua più grande sicurezza?

Bella domanda. L’amore, la famiglia.

Con chi ti piacerebbe lavorare?

Marco Carola, ad esempio. Ho avuto anche l’onore di aprire la serata a diversi dj come Leonardo Gonnelli.

A breve ci saranno nuove canzoni?

Ho in corso diverse collaborazioni e ho firmato da poco con un’etichetta che ha sede ad Ibiza, sto sistemando gli ultimi accorgimenti e poi invio il progetto; ma ho molte idee e progetti in mente. Non è semplice produrre musica, ma non bisogna mai smettere di fare ciò che si ama, non bisogna mollare mai, anche se non è semplice, io qualche anno fa non ci avrei mai creduto.

Parere su Sanremo?

Sincero sincero e sincero, a mio parere, Sanremo è sempre stata una trasmissione che ha dato la possibilità di slancio a molti artisti italiani. Ho anche apprezzato, nella scorsa edizione, Pio e Amedeo, so che sembra strano, ma hanno portato una ventata di aria fresca, è la prima volta che Sanremo prende degli sceneggiatori che non sono entrati nella scena italiana da molto tempo. Secondo me è anche grazie a loro se Sanremo, l’anno scorso, ha avuto così tanta audience.

Saluta i lettori di Bgy!

Un saluto a tutti i lettori di BGY e continuate a credere nei vostri sogni.