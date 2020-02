Coppa Tokyo, doppio podio per Elisa Pizzini nella giornata inaugurale

La celebre competizione in corso alla piscina “Karl Dibiasi” di Bolzano ha visto la portacolori della Bergamo Tuffi mettersi in luce al cospetto di campionesse del calibro di Tania Cagnotto (Fiamme Gialle Nuoto) e Francesca Dallapè (Centro Sportivo Esercito)

Nonostante la tensione e l’emozione di gareggiare al fianco di leggende dello sport, la giovane veronese è salita sul podio sia nella gara del trampolino da 1 metro che in quella del sincro da 3 metri.

Nella competizione che ha aperto il programma la 15enne di Pescantina ha conquistato la semifinale, concludendo al secondo posto la sfida per le medaglie con 258.45 punti alle spalle di Chiara Pellicani (MR Sport F.lli Marconi, 265.80).

Accompagnata da Elettra Neroni (Asd Carlo Dibiasi), Elisa Pizzini non ha sfigurato nemmeno nella prova vinta dalla coppia Elena Bertocchi (Centro Sportivo Esercito)-Chiara Pellicani, ottenendo 218.46 punti e cogliendo la terza piazza alle spalle del duo che ha fatto la storia di questa disciplina.

In campo maschile buona prestazione per Stefano Belotti che, assieme a Matteo Cafiero (Canottieri Milano), ha chiuso in quinta posizione la gara dominata da Lorenzo Marsaglia (Marina Militare CS Nuoto) e Giovanni Tocci (Centro Sportivo Esercito).