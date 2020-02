Auto nel parco di via Spino, Palafrizzoni risponde a Legambiente

Dopo la denuncia di Legambiente Bergamo che ha criticato la scelta di ricavare degli stalli all’interno del parco Emanuela Loi, in via Spino (Leggi qui), ecco ora la replica di Palazzo Frizzoni che spiega la scelta di quella decisione.

“Abbiamo voluto fortemente l’area verde di via Spino, con l’idea anche di poterla ampliare ulteriormente in futuro. La presenza del nuovo mercato ci impone una mediazione tra le esigenze degli ortisti e quelle delle tante aziende che lavorano nell’area. Per una manciata di ore a settimana permetteremo a 40 auto di parcheggiare a lato dell’area verde, su una zona già pavimentata e per la quale non serve fare interventi che sottraggono verde al quartiere. Stiamo rodando la nuova area mercato e lo spostamento è pensato proprio per incrementare il parco della Malpensata, quasi 5000 mq in più di verde pubblico. Valgono, a nostro giudizio, questo piccolo sacrificio.”