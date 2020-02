“Sogno X-Factor e di vivere di musica”: la storia di Asteria

Anita Ferrari, in arte Asteria, ha vent’anni, vive a Bergamo ed è una cantante.

“Raccontare storie è l’ultimo modo che ci è rimasto per creare aggregazione, per stimolare empatia e stimolare il battito cardiaco” Asteria ad Andrea Facheris, Loft-1

Tu sei una cantautrice. Cosa ti ispira alla scrittura di canzoni?

Eh difficile, nella maggior parte dei testi parlo d’amore. Inizialmente parlavo di dolore, per me è più facile parlare di dolore, infatti le canzoni felici sono davvero tre su venti. La musica per me è sempre stata un rifugio da una realtà che per me era molto difficile da affrontare, anche per il mio orientamento sessuale, soprattutto all’inizio era difficile parlarne con gli amici anche se mi hanno sempre capita. La musica è un rifugio per parlare delle mie cose, senza preoccuparmi di usare “he” o “she”. Ultimamente sto parlando anche di altro.

Come mai la scelta di cantare in inglese?

Difficile come risposta. Tecnicamente riesco a modulare meglio la voce in inglese e poi perchè vengo da un ascolto prettamente inglese. Ho iniziato ascoltando Metal e mi sono sempre buttata sul panorama inglese; un po’ anche perchè cercavo di nascondermi dietro ai miei testi: non tutti sanno l’inglese, soprattutto i miei genitori e potevo esprimermi al cento per cento. Ho provato a cantare in italiano, ma cambio completamente stile, ho fatto delle canzoni indie stile Canova.

Dove ti porterà la tua musica?

Spero più lontana possibile dall’Italia, benché io vorrei vivere in Italia, non vedo un futuro per il mio stile stando qui. Io parto da ascoltatori italiani, però, vedendo cosa finanzia l’Italia, non mi vedo assolutamente potenziata dal panorama italiano. Non vedrei mai una mia canzone in inglese a Sanremo e le canzoni che scrivo in italiano non sono da Sanremo. Mi sono iscritta ad XFactor e vediamo dove mi porterà! Spero di andare in Inghilterra o in America, sarebbe un sogno.

Non pensi che proprio il fatto che tu sia unica in questo stile sia un incentivo per farti piacere in Italia?

Lo stereotipo di ragazza lesbica, che non mi piace come parola (perchè non è un’etichetta, sono io), ma usiamola per farci capire, con il cappello e la giacchetta che canta canzoni d’amore in inglese in effetti in Italia non c’è. In Italia c’è giusto Madame, ma fa rap. È musica da meditazione, non tanto vendibile.

Cosa diresti ad Asteria di dieci anni fa?

Le direi di continuare perchè avrà un seguito. Ho iniziato per isolarmi, anche se avevo bisogno di tutto il contrario. Si sono creati legami forti, mi fa piacere quando qualcuno mi scrive per dirmi che la mia canzone lo ha emozionato; è bellissimo.

Quale cantante ha avuto più impatto nella tua vita musicale?

A livello musicale penso i Kodaline perchè mi rifaccio molto a loro, sono l’unico gruppo che non mi ha mai stancata, so che se voglio emozionarmi devo scegliere una loro canzone e so che parlano di me. Anche se non ascolto più molto l’indie inglese è comunque una band che rimane un caposaldo.

E nella tua vita privata? Perché?

Più di tutti Mezzosangue, che è di un genere veramente diverso dal mio. Mi ha insegnato tanto anche a livello stilistico e di contenuti. È un ascolto impegnativo, è come leggere un libro.

Come ti senti quando canti?

Sono molto in contatto con me stessa. Cerco di raccontare una storia e con le giuste pause mi dico spesso di respirare.

Preferisci cantare in pubblico o da sola?

Da sola, ma la sensazione del dopo concerto è stupenda.

Ti è mai capitato di aver finito di scrivere una canzone, di averla arrangiata e dopo di esserti trovata davanti al prodotto finito ed esserti accorta che era diversissima da come l’avevi immaginata o che non ti piaceva per nulla?

Ho un metodo per capirlo. Quando scrivo due o tre vocalizzi e scoppio a piangere, la canzone è quella giusta. Di solito ci metto un’ora massimo per scrivere una canzone.

Cos’è “Storyteller”?

Storyteller è il mio primo album, ci ho messo due anni a scriverlo, forse tre, due anni a registrarlo in studio. È il racconto di una storia che è la storia di tutti perchè quello che provo io lo provano tutti. La mia musica va tanto a immagini e profumi. È un viaggio sensoriale.

Cosa hai provato quando hai tenuto in mano il CD la prima volta?

È stato stupendo, averlo in mano è stata la concretizzazione di un lavoro lunghissimo. Il disco fisico è bellissimo, ma c’è anche online su Spotify.

Come è nato?

Innanzitutto eliminiamo l’idea che la musica sia per ricchi; ovvio, è necessario investire dei soldi ma la musica è fatta anche di coincidenze. Io ho vinto la produzione dell’album resa completamente gratuita grazie ad un contest su Facebook. La musica è accessibile a tutti: io sono riuscita a produrre storyteller senza lavorare e senza investire troppi soldi.

Quale canzone ti descrive meglio?

Storyteller è la canzone dell’album che mi descrive meglio. Questo disco vuole accompagnare chi lo ascolta, vuole prenderlo per mano e raccontargli una storia.

C’è una canzone che ti ha accompagna da tanto?

One Day. È una canzone vecchissima che ho scritto tanto tempo fa, ma spero esca presto!

Riascolti le tue canzoni?

No, perchè paradossalmente le canzoni che faccio non sono del genere che ascolto. Io sto ascoltando parecchio rap e musica elettronica. Le mie canzoni preferisco darle agli altri: le scrivo, mi hanno emozionato e ora le lascio agli altri e anche io preferisco ascoltare il racconto degli altri attraverso le loro canzoni.

Come ti immagini tra dieci anni?

Tra dieci anni mi auguro di essere ancora nel mondo musicale. Io comunque sto studiando, ma sto puntando tutto sulla musica. Mi sono iscritta ad XFactor ed è cosa che cinque anni fa non avrei mai fatto.

Qual è la cosa di cui hai più paura?

Di farmi mangiare dal mondo musicale perchè so quanto è importante la musica per me. So anche quanto sono importanti per me i miei amici, la mia fidanzata e la mia famiglia.

Un commento sul festival di Sanremo?

Sinceramente a me piace: musica nuova, tutti pezzi inediti, musica italiana che mi fa scoprire artisti e canzoni. Ogni anno trovo qualche canzone che mi emoziona.

Hai altri concerti in programma?

Purtroppo no, l’ultimo concerto l’ho fatto all’Edonè. Sto organizzando un tour di locali anche fuori da Bergamo, ma sto facendo tutto da sola. Purtroppo a Bergamo è difficile trovare locali disponibili.

Saluta i lettori di BgYoung!

A song can mend a soul and that’s what music for.