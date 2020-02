Sanremo: Benigni non scalda il cuore, il bacio di Georgina a CR7 sì. E i Pinguini sono terzi

La terza serata del 70° Festival di Sanremo è la serata dedicata ai 69 anni della rassegna, alle cover, una consueta occasione che consente agli spettatori di fare un vero e proprio viaggio indietro nel tempo e poter riascoltare alcuni brani che hanno fatto la storia dell’Ariston attraverso gli occhi dei 24 artisti in gara.

Numerosi i cantanti che hanno deciso di condividere la propria esibizione con altrettanti stimati artisti nell’intento di rendere ancora più unica la propria esibizione. Alcuni ci sono riusciti, altri un po’ meno. L’obbiettivo è quello di celebrare la storia della musica italiana ma durante lo sviluppo della serata le cover sono state oscurate dalle numerose performance degli ospiti.

A sorpresa l’arrivo sul palco di 7 amatissime cantanti italiane: Giorgia, Alessandra Amoroso, Fiorella Mannoia, Laura Pausini, Gianna Nannini, Elisa ed Emma che hanno annunciato il più grande evento musicale contro la violenza sulle donne “Una. Nessuna. Centomila” i cui proventi saranno devoluti ai centri antiviolenza sparsi sul territorio nazionale.

Le co-conduttrici della serata volute da Amadeus per marcare l’internazionalità del Festival sono state l’attesissima modella argentina Georgina Rodriguez, conosciuta per essere la compagna di Cristiano Ronaldo, che dopo un tango sensuale è corsa a dare un bacio al famoso calciatore in prima fila infiammando il web e la conduttrice albanese Alketa Vejsiu, prima donna a condurre la versione albanese del Festival nel suo paese, che chiude la serata raccontando la sua storia ringraziando l’Italia e duettando con Bobby Solo realizzando un sogno.

La classifica della serata è stata stilata dall’orchestra che ha votato ovviamente l’interpretazione e non la canzone e ritroviamo al primo posto Tosca con Silvia Perez Cruc in Piazza Grande, al secondo posto Piero Pelù che virtualmente duetta con Little Tony sulle note di Cuore Matto e al terzo posto con enorme gioia i Pinguini Tattici Nucleari!

I Pinguini Tattici Nucleari si sono saputi distinguere ancora una volta scegliendo non una ma ben otto canzoni (Papaveri e papere, Nessuno mi può giudicare, Gianna, Sarà che ti amo, Una musica può fare, Salirò, Sono solo parole, Rolls Royce) portando così sul palco un medley travolgente e rafforzando l’identità di band rivelazione di questo festival! Continuate così ragazzi!

L’ospite più atteso della serata è stato indubbiamente Roberto Benigni che ha saputo incantare con la sua eccezionale unicità attraverso un monologo purtroppo non pienamente compreso sia dal pubblico dell’Ariston sia dal pubblico a casa. Condividere la cultura non rende più seppur la descrizione così possente dell’amore fatta millenni fa è stata così affascinante. È l’amore il tema centrale dell’opera de il “Cantico dei Cantici” portata a Sanremo dall’attore premio Oscar, è l’amore il tema centrale delle canzoni in gara, è il motore della nostra esistenza. Nel testo biblico viene raccontato in versi l’amore tra due giovani innamorati che con tenerezza, ma anche con grande sensualità ed erotismo, si approcciano all’amore. Benigni illustra l’opera con la sua maestria e per coinvolgere il pubblico provoca e lo fa a modo suo: “Facciamo poco l’amore, anche i giovani che ne parlano tanto. Sarei per farne di più, anche stasera all’Ariston, in diretta, tutti a fare l’amore diretti da Vessicchio e come va va, sarebbe una serata bellissima”.

Questa sera, venerdì, verrà svelata la classifica generale sommando i voti alle due serate precedenti, ma nell’attesa sicuramente hanno lasciato il segno le cover di:

Achille Lauro con Annalisa sulle note di “Gli uomini non cambiano” travestito da David Bowie in Life on Mars, una performance suggestiva.

Enrico Nigiotti con Simone Cristicchi “Ti regalerò una rosa” che a distanza di 12 anni non smette di emozionare.

Gabbani ultimo a esibirsi con il pezzo “L’Italiano” travestito da astronauta sventola la bandiera italiana sul palco dell’Ariston e chiude la serata nel migliore dei modi.

Tra i super ospiti anche Mika, Lewis Capaldi e il cast dell’Amica Geniale (serie televisiva di straordinario successo italo-statunitense).

Sul palco insieme ad Amadeus l’inseparabile ospite fisso Tiziano Ferro che ha presentato in anteprima assoluta il suo nuovo singolo: Amici per errore. Ferro è sempre una piacevole sorpresa e in queste serate ha saputo regalare grandi emozioni e tante ancora ne riserverà per le prossime serate.

Grande assenza “giustificata” vista la caricatura della serata quella di Fiorello ma lo ritroveremo questa sera “più riposato”.

Ovviamente non si placano le polemiche altrimenti non sarebbe Sanremo. Infatti nella terza serata si è sfiorato il boicottaggio di Morgan, nella cover di Junior Cally “Vado al massimo” di Vasco Rossi vengono citate le sardine, Achille Lauro indiscutibilmente avanti anni luce fa parlare ancora di sé ma non quanto le giacche di Amadeus che spaziano dall’animalier alla carta da parati.

Appuntamento allora a questa sera per la quarta puntata di questo Festival senza orari e ricco di sorprese ormai giunto alla penultima serata in cui verrà svelata la classifica generale, riascolteremo tutti e 24 i brani in gara e scopriremo il vincitore delle nuove proposte!