Quaranta imprenditori e manager trentini in visita alla Cosberg, modello di innovazione

La Cosberg Spa di Terno d’isola, azienda manifatturiera specializzata nell’automazione industriale, che rappresenta un modello per l’innovazione e la digitalizzazione dei processi produttivi, nei giorni scorsi ha accolto oltre quaranta tra imprenditori e manager trentini per una visita studio.

L’appuntamento è stato organizzato nell’ambito delle attività del Digital Innovation Hub del Trentino da Confindustria Trento in collaborazione con Hub Innovazione Trentino: per l’anno in corso è il primo di una serie di attività pensate per far toccare con mano casi concreti ed eccellenti di applicazione delle nuove tecnologie in campo 4.0.

Gianluigi Viscardi, presidente di Cosberg Spa e del Digital Innovation Hub Lombardia, insieme al figlio Michele, direttore dello sviluppo business, hanno presentato ai visitatori trentini l’azienda riconosciuta a livello internazionale per la costruzione di macchine per l’automazione industriale, in grado di sviluppare, tramite una continua riorganizzazione e l’utilizzo massivo della digitalizzazione, il concetto di completa personalizzazione del Kilometro Rosso,prodotto, propria del paradigma industry 4.0. Di seguito la delegazione ha visitato lo stabilimento.

Da ultimo, imprenditori e manager si sono trasferiti al dove hanno studiato il modello del parco scientifico e del consorzio per la meccatronica Intellimech.

Qui hanno anche visitato la nuova sede di Confindustria Bergamo.