Pinguini Tattici Nucleari, show sul palco e mimosa a Cristiano Ronaldo

Un medley che ha ripercorso la storia del Festival di Sanremo e poi, all’improvviso, una mimosa consegnata a Cristiano Ronaldo: i Pinguini Tattici Nucleari sono sempre più protagonisti al teatro Ariston.

La formazione bergamasca, al terzo posto in classifica grazie a performance brillanti, si è spinta oltre nella terza serata: durante la cover di “Sono solo parole” di Noemi, in un simpatico siparietto con un componente dell’orchestra, il cantante Riccardo Zanotti si è fatto consegnare una mimosa che poco dopo ha consegnato al campione portoghese della Juventus, seduto in prima fila, che ha risposto con un sorriso divertito.