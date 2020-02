Pienone al #MySCOTTday, la giornata full immersion con workshop tecnici e seminari d’informazione pensata per tutti i rivenditori SCOTT e Bergamont. L’evento, che si è tenuto al centro congressi “Papa Giovanni XXIII” a Bergamo, ha visto la partecipazione di oltre 200 operatori che si sono dati appuntamento per vivere un’esperienza basata su tre parole chiave: crescita, competenza e comunicazione.

Da sempre l’aggiornamento è un argomento imprescindibile per SCOTT Italia che investe e promuove su questo tipo di attività al fine di offrire tutte le informazioni e gli strumenti per svolgere al meglio la professione. Per far fronte ad una clientela sempre più informata ed esigente, crede che sia fondamentale fornire un servizio il quanto più possibile professionale e preparato sia per la parte tecnica sia per la parte di puro business.

di 4 Galleria fotografica Pienone a #MyScottDay







#MySCOTTDay è stato costruito su misura. Nel corso della giornata sono stati trattati non solo argomenti tecnici ma anche contenuti sulla parte della comunicazione e social, focus sugli aspetti giuridici, grazie all’intervento di un legale, e servizi esclusivi offerti dal suo partner Santander Consumer Bank.

Donatella Suardi, general manager di SCOTT Italia, afferma: “La forza di un’azienda risiede nella qualità della nostra rete vendita. La formazione e l’aggiornamento continuo sono alla base del nostro business e SCOTT vuole essere in prima linea. Il nostro obiettivo è offrire ai Dealer più strumenti possibili per affrontare al meglio le sfide del mercato. Crediamo in questo modello e lo porteremo avanti con professionalità e perseveranza”.