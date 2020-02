“Open day” alla scoperta dell’Accademia della Guardia di Finanza

Mercoledì 12 febbraio, dalle 9 alle 12.30, l’Accademia della Guardia di Finanza sarà aperta alla cittadinanza con un “Open day” in occasione della pubblicazione del bando relativo al concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 66 Allievi Ufficiali del ruolo normale – comparti ordinario e aeronavale per l’anno accademico 2020/2021.

Scopo dell’iniziativa è quello di far conoscere ai visitatori il percorso formativo seguito dai cadetti dell’Accademia, futuri Comandanti della Guardia di Finanza, nonché illustrare i principi posti a base della legalità economico-finanziaria e lo specifico ruolo svolto dal Corpo per la sua tutela.

Nell’occasione, sarà possibile visitare alcuni ambienti dell’Istituto, ove i cadetti quotidianamente studiano e si addestrano, assistendo, in particolare, ad alcune dimostrazioni sull’utilizzo del simulatore di volo, a cura dagli allievi del comparto aeronavale – specialità «pilota», e delle carte nautiche da parte degli allievi dello stesso comparto – specialità «Comandante di Stazione e Unità Navale».

I visitatori potranno accedere all’Istituto dall’ingresso principale di via dello Statuto 21 e saranno accompagnati lungo l’itinerario dagli Ufficiali Allievi frequentatori del 3° anno, che forniranno loro ogni tipo di informazione, oltre a una brochure contenente una piantina corredata di immagini e notizie sull’Istituto. Gli ospiti potranno anche visionare materiale fotografico e video descrittivi della vita e degli eventi che si svolgono in Accademia e nei Reparti operativi dislocati su tutto il territorio nazionale.

Al termine del percorso un Ufficiale terrà un incontro con i visitatori e gli studenti presso l’Aula Magna, con l’ausilio di filmati e slide che aiuteranno a far comprendere i compiti istituzionali delle Fiamme Gialle.

Il bando, per il reclutamento di 66 Allievi Ufficiali della Guardia di Finanza del ruolo normale, comparti ordinario e aeronavale, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 6 del 21 gennaio 2020 con scadenza 21 febbraio 2020, ed è consultabile anche sul portale “Concorsi Online – GdF”, raggiungibile all’indirizzo www.gdf.gov.it/concorsi.