La lotta al bullismo prende le sembianze di un Nodo Blu

La giornata contro il bullismo diventa una ricorrenza importante per manifestare la lotta contro un problema che coinvolge i ragazzi e per questo oggi diventa ancor più fondamentale da parte delle istituzioni manifestare una presa di posizione contro questo fenomeno. Solo con l’impegno condiviso di tutti si può sviluppare una campagna sociale ed educativa per eliminare il bullismo, coinvolgendo non solo i ragazzi ma anche scuole, genitori, agenzie educative.

Il simbolo di questa giornata diventa il Nodo Blu, un contrassegno che si fa icona e che non solo verrà esposto negli istituti scolastici, ma successivamente verrà consegnato ai municipi, nelle mani dei primi cittadini per appenderlo poi all’ingresso della facciata comunale. Saranno infatti due i Nodi Blu che verranno realizzati negli istituti scolastici, uno per rimanere fra le mura educative della scuola, uno per diventare emblema della lotta sociale fuori dal comune.

Lo scopo è quello di manifestare come non solo la scuola deve garantire una lotta continua e pervasiva del fenomeno, ma anche di come l’intera comunità si prenda l’impegno di manifestare attivamente e concretamente, perché il bullismo non è solo all’interno delle mura scolastiche, bensì è in ogni ambiente sociale, producendo effetti gravi nelle vittime che spesso vengono segnate da questo fenomeno a livello psicologico ma anche fisico.