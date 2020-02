Gosens diventa “Robin”, supereroe del fantacalcio: il video con “Gli Autogol”

Robin Gosens veste i panni del supereroe. Da quelli figurativi in campo, dove sta garantendo un’impressionante continuità di prestazione, a quelli “reali” nell’ultimo video realizzato da “Gli Autogol”, trio comico noto sui social network.

L’esterno tedesco, già sette gol quest’anno, per loro è diventato Robin, fedele spalla di Batman, pronto a lottare per tutti i giocatori che lo hanno scelto al fantacalcio: un investimento ripagato a suon di “bonus” nel gioco, insoliti per un difensore.

“Quando il mio fantallenatore mi chiama, io arrivo subito: hai bisogno di un gol o di un assist?”: chiede, serissimo, nel video che ha visto anche la partecipazione di Ciro Immobile e Miralem Pjanic.

Sicuramente un modo simpatico per stemperare la tensione del momento in casa Atalanta, alla caccia di un posto di vertice in Serie A e prossima all’esordio negli ottavi di Champions contro il Valencia.