Giorno del Ricordo: le iniziative a Bergamo e in provincia

Sono numerose le iniziative organizzate in Bergamasca per celebrare il Giorno del Ricordo. In città e provincia vengono promossi tanti eventi in occasione di questa ricorrenza che, ogni anno, il 10 febbraio ha l’obiettivo di conservare e rinnovare la memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo degli istriani, fiumani e dalmati dalle loro terre nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

Il ricco programma di appuntamenti ha visto impegnata in prima linea l’associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia – Comitato di Bergamo e molte istituzioni locali.

Bergamonews vi propone una panoramica delle iniziative sul territorio orobico.

BERGAMO

Il prefetto della provincia di Bergamo Elisabetta Margiacchi invita a un momento commemorativo dedicato alle vittime delle foibe, all’esodo giuliano-dalmata ed alle tragiche vicende del confine orientale. L’appuntamento è lunedì 10 febbraio alle 16 al Salone di Ulisse della Prefettura di Bergamo, in via Torquato Tasso, 8.

Lunedì 10 febbraio avrà luogo la cerimonia istituzionale per il Giorno del Ricordo.

Il programma prevede:

– alle 10 al parco delle Rimembranze – Rocca – Piazzale Brigata Legnano interventi istituzionali, letture a cura di alcuni alunni del liceo “Lorenzo Mascheroni”, deposizione di corone d’alloro al monumento dedicato alle vittime delle foibe.

– Alle 11 alla chiesa di Sant’Andrea – Città Alta, via Porta Dipinta, 39 celebrazione della messa in ricordo delle vittime delle foibe officiata da don Giovanni Gusmini, vicario interparrocchiale di Città Alta e cappellano degli universitari.

Martedì 11 febbraio alle 17 all’aula Consiliare di Palazzo Frizzoni lectio magistralis di Staffan de Mistura, diplomatico, inviato dell’Onu in Iraq, Afghanistan, Libano e Siria. Il relatore offrirà un approfondimento su questa pagina della nostra storia anche alla luce dell’esperienza personale di figlio di esule dalmata. Un evento aperto alla cittadinanza e inserito nel calendario civile, a cura dell’assessorato all’educazione, alla cittadinanza e alla pace.

PROVINCIA

Venerdì 7 febbraio alle 20.45 al salone dell’oratorio di Berzo San Fermo si terrà una serata in ricordo delle vittime delle foibe. Parteciperanno il Coro Alpini Val Cavallina e i ragazzi della scuola primaria.

Venerdì 7 febbraio alle 10.30 al Centro Aldo Moro di Boltiere si terrà un incontro dedicato ai ragazzi delle classi terze della scuola secondaria e a tutta la popolazione che voglia farne parte, si avranno gli interventi dello storico esperto di Istria, dott. Lorenzo Salimbeni, oltre che dell’esule istriana Anna Maria Crasti. Una mattinata che permetterà a tutti di approfondire un tema delicato come quello delle deportazioni e delle torture vissute in tempo di guerra e di come sia necessario mantenerne vivo il ricordo per far sì che tali avvenimenti non si ripetano in futuro.

Venerdì 7 febbraio alle 21 al teatro Civico di Dalmine andrà in scena “Quando il sommacco diventa rosso, spettacolo teatrale tratto dal libro di Fulvia Giusti. Storia in forma di lettere mai spedite di un epistolario immaginato tra una donna degli anni ’20 e l’ultima discendente della sua famiglia, una giovane donna del 2000. L’esibizione racconta ciò che accadde in Istria nel 1900, il fascismo, le foibe e l’esodo attraverso i testi tratti dal libro. Fulvia Giusti scrive per percorrere le strade della sua terra, l’Istria, abbandonata a causa dell’esodo, per fare memoria cercando sempre un lume di umanità in mezzo a tutti gli orrori e ai disastri della storia. Valentina Soster, a controcanto, le risponde con le sue canzoni. La serata sarà presentata da Grazia Milesi. L’ingresso è gratuito.

Sabato 8 febbraio al Teatro Nuovo di Treviglio si terrà un ricco calendario di eventi per il Giorno del Ricordo. Titolo e tema filo conduttore sarà “Popoli in fuga – Un dramma del passato… ancora attuale”.

Ecco i dettagli.

Dalle 10 alle 13 sessione propedeutica per scuole e cittadinanza.

– Saluti di benvenuto dell’amministrazione comunale e dei rappresentanti delle associazioni;

– Inquadramento storico territoriale delle terre del confine orientale – Augusto Rippa

– Gli eccidi del secolo scorso – Marco Cimmino

– “Popolo in fuga”, il campo di raccolta profughi giuliano dalmati a Termini Imerese – incontro ed accoglienza narrati e scritti da Fabio Lo Bono

– Testimonianze di esuli – Romano Cramer, esule istriano

– Fiume capitale della cultura europea 2020. Porto delle diversità – Augusto Rippa

Modera il giornalista Saverio Volpe

Alle 14.30 alla sala attigua all’ingresso del TNT inaugurazione della mostra Storia e vicende del confine orientale – Esodo giuliano dalmata ed eccidio delle foibe”

L’esposizione rimarrà aperta da sabato 8 a sabato 15 febbraio dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 18. Si possono prenotare visite guidate per i singoli gruppi o l classi di studenti di ogni rodine e grado telefonando al numero 3356347474.

Alle 15.30 sessione di approfondimento aperta a tutta la cittadinanza

Il programma prevede:

– saluto delle autorità civili e militari

– Inquadramento storico territoriale delle terre del confine orientale – Augusto Rippa

– Irredentismo, nazionalismo, socialismo, fascismo, comunismo – Marco Cimmino

– “Popolo in fuga”, il campo di raccolta profughi giuliano dalmati a Termini Imerese – Incontro ed accoglienza narrati da Fabio Lo Bono

– L’egemonia della italofonia nella vita quotidiana in Istria 1797/1947 – Massimiliano Fabbri

– Testimonianze di esuli – Annamaria Crasti, esule istriana

– Fiume capitale della cultura europea 2020. Porto della diversità – Augusto Rippa

A chiusura elevazione musicale dell’Unione corale “Don Domenico VecchI” di Caravaggio e “San Bernardo di Castel Rozzone diretta dai maestri Gianni Merisio e Luca Legnani, con la partecipazione del soprano Marina Daga Scali e del gruppo Ottoni del conservatorio “Gaetano Donizetti” di Bergamo diretto dal maestro Ermes Giussani.

Ospiti solidale d’eccezione: Enrico Beruschi ed Umberto Smaila, figlio di Esuli Fiumani.

Verranno eseguiti i seguenti brani musicali:

~ di Ignaz Reimann: “Messa pastorale in Do maggiore Opera 110″ (per coro, piano e ottoni)

~dall’opera Madama Butterfly di G. Puccini: ” Tu, tu piccolo Iddio” (per Soprano e piano)

~dall’opera La Forza del Destino di G. Verdi: “la Vergine degli angeli” (per Soprano, coro maschile e piano)

Sabato 8 febbraio il Comune di Ponte San Pietro e l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia organizzano un momento di ricordo della tragedia delle Foibe e dell’Esodo degli Italiani da Istria, Fiume e Dalmazia. Il ritrovo è alle 10.30 in piazza Martiri delle Foibe (Località Briolo) dove avrà luogo il discorso delle autorità e a seguire letture e testimonianze a cura di Matteo Nicodemo.

Lunedì 10 febbraio alle 20.45 alla sala consiliare di Scanzorosciate la Squadra Tonda Associazione culturale presenta “Homo Homini Lupus”. L’ingresso è libero.

Martedì 11 febbraio a Seriate l’amministrazione comunale e l’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia organizzano la commemorazione del giorno del Ricordo.

Il programma prevede:

– alle 9 ritrovo al Cimitero di Seriate, deposizione corona d’alloro al cippo in ricordo dei martiri delle Foibe e corteo verso la chiesa;

– alle 9:30 messa alla parrocchiale S.S. Redentore di Seriate;

– alle 10:30 corteo verso il Comune;

– alle 11 saluto del sindaco Cristian Vezzoli in sala consiliare, saluto della professoressa Maria Elena Depetroni, presidente dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e del Comitato di Bergamo e testimonianza della signora Anna Maria Crasti, esule d’Istria. Seguiranno interventi degli studenti delle classi 2^ASC, 3^BISC, 5^ASC e partecipazione della classe 3^ASC dell’Istituto Ettore Majorana in collaborazione con gli studenti del progetto musicale.