Gianna Nannini, Ghali e Johnny Dorelli ospiti a Sanremo: la tv del 7 febbraio

Per la prima serata in tv, venerdì 7 febbraio su RaiUno alle 20.40 andrà in onda la quarta delle cinque serate del 70esimo Festival della Canzone Italiana – Sanremo 2020.

Conduce Amadeus che stasera sarà affiancato da Antonella Clerici e da Francesca Sofia Novello, modella e fidanzata del campione di motociclismo Valentino Rossi.

Oggi si esibiranno i ventiquattro cantanti in gara della sezione “Campioni” che vengono votati dalla giuria della sala stampa, tv, radio e web. I voti di questa sera e quelli ottenuti nelle serate precedenti determinano una nuova classifica.

Si esibiranno anche i quattro cantanti rimasti in gara nella sezione “Nuove proposte”. Gli artisti si esibiranno in due coppie a sfida diretta. I due più votati si proporranno nuovamente e, dopo un’ulteriore votazione, verrà decretata la canzone vincente della sezione Nuove Proposte. A votare anche in questa occasione saranno la giuria demoscopica, quella della sala stampa, Tv, Radio e web e il pubblico tramite il televoto.

Fiorello e Tiziano Ferro saranno presenti per tutte e cinque le sere del festival. Gli ospiti della serata, invece, saranno il rapper Ghali, la rocker Gianna Nannini, la cantante britannica Dua Lipa e Johnny Dorelli, vincitore di due Festiva di Sanremo: nel 1958 con “Nel blu dipinto di blu” e nel 1959 con “Piove”, entrambe le volte in coppia con Domenico Modugno.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Ncis Los Angeles”, con Chris O’Donnell e LL Cool J. Andranno in onda cinque episodi intitolati “Faccia a faccia”, “Promesse”, “Senza uscita”, “Vivere e morire in Messico” e “Talos”. Nel primo, Claudia Diaz, la fidanzata di un noto falsario, viene assassinata in carcere. La squadra capisce che il criminale proverà a vendicarsi e cerca di impedirlo. Nel secondo, Sam, che indaga su un traffico di armi, rimane gravemente ferito durante uno scontro a fuoco. Nel terzo, la squadra è in missione in Messico per salvare un agente, ostaggio di un narcotrafficante. Nel quarto, Sam, Callen, Kensi e Deeks vengono catturati dagli uomini del generale Velasquez, ma riescono poi a fuggire. Nel quinto, durante una rapina vengono uccise due guardie di sicurezza. Si scopre poi che le armi utilizzate dai banditi sono state rubate in un deposito dell’esercito.

Rete4 alle 21.25 trasmetterà una nuova puntata di “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà la replica de “Il Festival della papera”, una puntata speciale di Paperissima andata in onda nel 2001 con la conduzione di Lorella Cuccarini e Marco Columbro.

Su La7 alle 21.15 andrà in onda “Propaganda live”, condotto da Diego Bianchi.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Si muore tutti democristiani”, con Marco Ripoldi; su Italia1 alle 21.20 “Madre!”, con Jennifer Lawrence; e su Rai4 alle 21.10 “Crank”, con Jason Statham.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Belle epoque”, con Penélope Cruz; su La5 alle 21.10 “Mary e Martha”, con Hilary Swank; su Iris alle 21 “Skin trade – Merce umana”; e su Italia2 alle 21.20 “Artic predator – Terrore tra i ghiacci”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposta la visione del documentario “Art night”. Un grande racconto corale in cui voci di esperti e di amici svelano la personalità e la poetica di uno dei maestri dell’arte contemporanea italiana – Alla ricerca del realismo e dell’estasi attraverso l’uso di luci e colori nell’arte.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Professor T.”, con Koen De Bouw. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Il secondo oratore”, “La scelta”, “Sindrome di Otello” e “Sotto copertura”. Nel primo, l’Università di Anversa ha organizzato il congresso annuale dei criminologi. Quando il primo oratore viene ucciso, il professor T. deve indagare. Nel secondo, Jasper è preoccupato per Christine e il suo nuovo fidanzato Serge. Jasper non si fida del ragazzo. Nel terzo, una studentessa di una severa scuola cattolica viene trovata morta nella sua stanza. Nel quarto, un agente sotto copertura viene trovato senza vita.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra dalle 9 “Grande fratello vip – Live”; e su Real Time alle 21.10 “Cake star – Pasticcerie in sfida”.