Gasp: Atalanta, chiudi la porta “Le polemiche? Pensiamo a fare punti”

Per Firenze sono tutti arruolabili, meno lo squalificato Marten de Roon. Gasperini guarda alla prestazione e alla classifica e “soprattutto dovremo essere molto bravi in difesa”.

Non si vince dal 1993, a Firenze sarà la volta buona per l’Atalanta?

Non deve essere un’ossessione, la classifica conta e affrontiamo una squadra con cui avremo qualche difficoltà, la speranza è di fare un’ottima gara, ma le partite con la Fiorentina sono sempre difficili, vibranti. Non so se cambieranno qualcosa, ho visto giocare la Fiorentina di Iachini, chiaro che dopo il mercato c’è qualche giocatore in più e noi dobbiamo essere pronti anche per questo, come dobbiamo essere pronti ad affrontarle tutte.

Una battuta sulla Panchina d’oro che ha ricevuto dai suoi colleghi allenatori.

Spero di non cambiare nulla nel mio modo di allenare e preparare le partite.

Passati i veleni di Firenze?

A noi interessa la classifica, il risultato è molto più importante di tutto il resto.

Aveva parlato di riflessioni da fare dopo il Genoa.

Magari non sempre voi considerate l’avversario, invece bisogna farlo, anche se le classifiche dicono un’altra cosa. L’Atalanta fa quello che può e se la Fiorentina è a 14 punti da noi il merito è nostro, ma non c’è tutto quel divario. Io vorrei che non si cadesse troppo nella critica all’Atalanta, esistono anche gli avversari.

Come spiega la differenza di numeri, pur a parità di punti, tra Atalanta e Roma? E in assenza di de Roon cosa cambierà?

L’Atalanta mediamente segna sempre tanto. La nostra classifica è buona, oggi siamo quarti. Non perdiamo la nostra dimensione, se no diventa difficile e noi siamo soddisfatti di dove siamo. Ci sono ancora tante partite. Tameze può essere utile, è già un giocatore pronto, vediamo anche domani, potrebbe essere utile da partita in corso.

È stata una settimana di polemiche anche sugli arbitri, cosa ne pensa?

Ogni partita anch’io ho avuto situazioni per lamentarmi, ma poi ogni volta si riparte da zero, non mi ricordo neanche più chi arbitrava o era al Var nell’episodio del rigore di Chiesa dell’anno scorso. È vero che alcuni episodi Var sono clamorosi nel non essere riscontrati e quindi poi nasce un problema di credibilità.

Il recupero di Caldara come va?

Può essere che domani tocchi a lui, chiaro che quando sei stato fermo un anno e mezzo qualche segno resta, per cui dobbiamo recuperarlo al meglio. Ilicic (scherza Gasp ndr) ha dimenticato la botta alla schiena, Castagne sta bene.

E Gomez sembra un highlander, sempre presente a tutto campo.

Per fortuna, Gomez sta facendo un campionato straordinario, come Ilicic, come Gollini… Il Papu fa il tuttocampista come dite voi e soprattutto mi serve in un ruolo offensivo anche per recuperare al meglio Zapata. Ma domani dobbiamo essere molto bravi in difesa: ogni tanto commettiamo qualche errore come col Genoa e bisogna essere più precisi, domani sarà un test decisivo contro Cutrone e Chiesa e dobbiamo partire da lì.