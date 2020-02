Dal Colosseo al menù di chef Barbieri: la crociera che omaggia l’Italia

L’Italia è ricca di bellezza. Ha un paesaggio estremamente variegato e, da nord a sud, vanta moltissime località da visitare, paesaggi, monumenti e luoghi d’interesse indicati per gli amanti della natura, della storia e dell’architettura, ma annovera anche tante mete ideali per chi vuole semplicemente divertirsi e godersi un po’ di relax.

Fra i tratti che caratterizzano il nostro Paese, poi, sicuramente ci sono la buona cucina, la convivialità e la gastronomia con specialità apprezzate e rinomate in tutto il mondo.

“Costa Smeralda”, la nuova ammiraglia di Costa Crociere, rende omaggio proprio al meglio dell’Italia: l’ultima novità della nota compagnia di navigazione propone un’esperienza di viaggio ispirata allo stile, all’ospitalità e al calore del Belpaese. È un tributo all’Italia a partire dal nome della nave, che rimanda ad una delle più belle aree turistiche della Sardegna, e dal nome dei suoi ponti e delle aree pubbliche, tratti da famose località e piazze italiane. Da Palermo (ponte 4), sino a Trieste (ponte 20), Costa Smeralda è un vero e proprio tour nel Bel paese, con tanti spazi in cui condividere momenti di divertimento, gusto e convivialità.

Il design della nave è il risultato di un progetto creativo unico, curato da Adam D. Tihany, nato per esaltare e far vivere in un’unica location il meglio dell’Italia.

UN MARE DI DIVERTIMENTO PER TUTTA LA FAMIGLIA

La nuova ammiraglia Costa Smeralda propone tantissime novità per l’intrattenimento, da sempre uno dei fiori all’occhiello della compagnia italiana. Il nuovo concetto disegnato appositamente per Costa Smeralda prevede infatti diversi spettacoli e attività, adatti a diverse tipologie di pubblico, che vengono proposti in contemporanea in diverse aree della nave. Gli ospiti potranno provare l’emozione di essere al centro dello spettacolo con le performance di ballerini pop e hip-hop, artisti acrobatici, digital games, party tematici, virtual band, il talent “The Voice of the Sea” e il nuovo Trilogy Show.

Il “cuore” della nuova ammiraglia è il Colosseo, uno spazio a centro nave dislocato su tre ponti, dedicato ai migliori spettacoli. Gli schermi luminosi, posizionati sia sulle pareti sia sulla cupola, offrono la possibilità di creare una storia diversa in ogni porto di scalo e in ogni momento del giorno, dall’alba al tramonto.

Piazza di Spagna è invece una grande scalinata affacciata a poppa, su tre ponti: il luogo ideale per i momenti di intrattenimento degli ospiti, sia grandi che piccoli, con una balconata all’aperto sull’ultimo ponte il cui pavimento di cristallo fa vivere l’emozione di volare sul mare. Piazza Trastevere, a prua della nave, è il punto di incontro di tre diverse esperienze a bordo: shopping, degustazione, con l’esperienza di bar come Il Bacaro veneziano o la Gelateria Amarillo, e intrattenimento caratterizzato da acrobati e animatori, artisti di strada e musicisti. Un altro punto suggestivo e panoramico è la Passeggiata Volare, che raggiunge il punto più alto della nave a 65 metri d‘altezza.

Da non perdere l’AcquaPark, con il suo scivolo posizionato sul ponte più alto, il teatro Sanremo, che diventa discoteca durante la notte, il jazz club “Quelli della Notte”, la sala giochi. Le aree dedicate ai bambini e ragazzi sono completamente rinnovate, con la novità del Baby Club per bambini sotto i 3 anni.

UNA FOOD EXPERIENCE SENSAZIONALE

Costa Smeralda propone un’offerta gastronomica davvero unica, con ben 16 i ristoranti e aree dedicate alla gastronomia. Presso i 4 ristoranti principali, caratterizzati da un conviviale stile bistrot, si potranno gustare i migliori piatti della tradizione regionale italiana e il nuovo menù del pluristellato Chef Bruno Barbieri. E poi i sapori inconfondibili della Pizzeria Pummid’Oro, dove poter gustare una pizza 100% made in Italy, e del Teppanyaki, con le tante specialità giapponesi preparate sul momento da esperti chef. Per godersi un drink in totale relax c’è solo l’imbarazzo della scelta con ben 19 bar, tra cui i bar tematici in collaborazione con grandi partner italiani, come il primo illy Caffè sul mare, il Campari Bar, l’Aperol Spritz Bar e il Ferrari Spazio Bollicine.

Due grandi novità rendono la food experience a bordo di Costa Smeralda ancora più sensazionale. La prima è il ristorante “Tutti a tavola, il primo interamente dedicato alle famiglie con bambini. Situato al ponte 16, proprio a fianco dell’area giochi, questo ristorante offre la possibilità a grandi e piccini di gustare i propri piatti preferiti godendo di una spettacolare vista sul mare. L’altra grande novità è il Ristorante LAB, dove sperimentare le proprie abilità in cucina sotto la guida degli Chef Costa, in un contesto divertente ma allo stesso tempo educativo. La progettazione delle attività si basa infatti sui concept di sostenibilità alimentare, valore del cibo e consumo responsabile.

UNA VACANZA ALL’INSEGNA DEL RELAX

Una crociera a bordo della nuova Costa Smeralda significa divertimento ma anche relax, grazie alla nuova area benessere Solemio Spa, dotata di salone di bellezza, sauna, hammam, una piscina talassoterapica, 16 sale trattamenti e le stanze del sale e della neve.

La palestra è attrezzata con le ultime novità Technogym: gli ospiti possono scegliere se allenarsi liberamente oppure con l’aiuto di un personal trainer, partecipare a lezioni di group cycling o rilassare il corpo con yoga e pilates.

Per rilassarsi e godersi il sole sono disponibili quattro piscine, di cui una coperta con acqua salata, con la novità del il beach club, che ricrea l’atmosfera di una vera e proprio stabilimento balneare.

LO STILE ITALIANO ANCHE IN CAMERA

Confortevoli ed eleganti, anche le camere rispecchiano perfettamente lo stile e il gusto italiano. Gli spazi sono infatti stati progettati dallo studio milanese Dordoni Architetti e ripercorrono i colori e le geometrie delle città di riferimento di ogni ponte, donando allo spazio interno luminosità e accoglienza. La nuova categoria di camere con “terrazza sul mare” offre una splendida dependance dove fare colazione, sorseggiare un aperitivo o semplicemente godersi il rumore delle onde. Le camere ospiti a bordo di Costa Smeralda sono in tutto 2.612, di cui 28 suite, 106 camere con terrazza, 1.522 camere con balcone, 168 camere esterne e 788 camere interne.

LA PRIMA NAVE COSTA ALIMENTATA A GAS NATURALE LIQUEFATTO

Costa Smeralda è la prima nave Costa alimentata a gas naturale liquefatto (LNG), il combustibile fossile più “pulito” al mondo. L’utilizzo di questo combustibile rappresenta una vera e propria svolta ambientale che migliora la qualità dell’aria, evitando quasi totalmente le emissioni di particolato e ossidi di zolfo, sia in mare che in porto. L’LNG, inoltre, permette di ridurre significativamente anche le emissioni di ossido di azoto e di CO 2 .

